Vivo představilo vlastní Vision Pro! Je levnější, lehčí a s lepším rozlišením

Čínská značka Vivo oficiálně uvedla svůj první headset pro smíšenou realitu nazvaný Vivo Vision. Zatím je dostupný pouze jako zážitkové instalace v prodejnách po celé Číně, ale už teď je zřejmé, že jde o velmi nápadnou kopii Apple Vision Pro.
Design jako od Applu, výbava překvapí
Vivo Vision má zakřivený skleněný přední štít, kamery mířící dolů, látkové těsnění ve čtyřech velikostech, osm variant pěnového polstrování, pletený zadní popruh a externí baterii z hliníku spojenou opleteným kabelem. Nechybí ani pokročilé funkce jako sledování očí (s 1,5° přesností) a 26stupňové hloubkové vnímání pro ovládání gesty.
Headset nabízí duální 8K micro-LED displeje s rozlišením 3840 × 3552 pixelů na oko – tedy mírně vyšší než Apple Vision Pro – a panoramatický zorný úhel 180 stupňů. S hmotností 398 gramů je navíc podstatně lehčí než 650gramový headset od Applu.
Třetinová cena a vlastní systém
Vivo Vision běží na vlastním systému OriginOS Vision s latencí pouhých 13 ms. Umí natáčet 3D videa, pořizovat prostorové fotografie a zvuk a nabízí 120palcové virtuální plátno pro sledování filmů. Cena se pohybuje kolem 10 000 jüanů, tedy zhruba 1 395 dolarů – podstatně méně než 3 499 dolarů, které Apple účtuje za Vision Pro.
Zatím není jasné, zda se headset podívá mimo Čínu. Apple ale podle všeho chystá druhou generaci Vision Pro s čipem M5, která by mohla dorazit koncem roku 2025.