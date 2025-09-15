Vision Pro vás vezme na měsíc Jupiteru! Apple spouští novou podívanou

Apple vydal finální verzi visionOS 26 RC pro vývojáře, která přináší zcela nové prostředí planety Jupiter pro headset Vision Pro. Po představení na WWDC si nyní uživatelé mohou poprvé vyzkoušet, jaké to je stát na měsíci Amalthea a pozorovat největší planetu sluneční soustavy z bezprostřední blízkosti.
Prostředí, které se mění podle času
Apple v nové verzi nahrazuje prostředí „Morning Light“ právě tímto jupiterovským zážitkem. Prostředí je třeba nejprve stáhnout, ale odměnou je plně interaktivní a dynamická scénografie. Uživatelé mohou pomocí rozhraní zvolit denní dobu – od úsvitu až po noc – a sledovat, jak se mění nasvícení planety i poloha měsíců v reálném čase nebo zrychleně.
Nejzajímavější částí je možnost sledovat Velkou rudou skvrnu, nejsilnější bouři ve Sluneční soustavě, která se pomalu otáčí na pozadí. Pokud se rozhodnete scénu jen pasivně pozorovat, uvidíte fascinující detaily bouří, oblačnosti i rychlé rotace samotného Jupiteru, jehož den trvá jen 10 hodin.
Autenticita díky NASA datům
Apple využil obrázky a data od NASA, což zajišťuje maximální míru věrohodnosti celého zážitku. Díky tomu se prostředí nejen skvěle vizuálně zpracované, ale zároveň věrně kopíruje skutečný pohled z Amalthei. Je to první z interaktivních Environmentů tohoto typu, a je pravděpodobné, že Apple v budoucnu přidá další planety a kosmické scény.
Fotogalerie
Verze visionOS 26 bude veřejně dostupná od 15. září, takže se na tuto mimozemskou podívanou brzy může vydat každý uživatel Vision Pro.