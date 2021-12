Drahý Apple hadřík překonán: Tesla představila „hloupou“ píšťalku za šílenou cenu

Přijde vám čistící hadřík z dílny Applu za 19 dolarů nebo chcete-li 19 dolarů jako řádně uhozené příslušenství? Pak pro vás máme kousek, který jej zřejmě ve vašich očích překoná. Tesla se totiž rozhodla vytáhnout do boje o trůn pro nejabsurdnější příslušenství svým kouskem, který je chtě nechtě o poznání trhlejší než kousek z dílny Applu. Představila totiž píšťalku Cyberwhistle.

Ano, čtete správně. Tesla Elona Muska představila světu píšťalku. Ta je sice designem podobná Cybertrucku, avšak nenabízí nic jiného než jen možnost klasického pískání – tedy nepočítáme-li magnet pro přichycení na magnetické povrchy. A cena? Lidových 50 dolarů, tedy asi 1150 Kč bez daně a dalších poplatků. Oproti hadříku z dílny Applu se tedy jedná o výrazně dražší a hlavně zbytečnější kousek, který si bude své zastánce hledat pravděpodobně jen stěží.

Ačkoliv Tesla přímo nepotvrdila, že je píšťalka pomyslnou odpovědí Applu na jeho hadřík, Elon Musk se v minulosti do kalifornského gigant právě za hadřík několikrát obul a jelikož i tentokrát se snaží promovat píšťalku v souvislosti s ním, je propojitelnost obou těchto produktů prakticky jistá. Ostatně, proč by jinak na svůj Twitter psal hesla typu “Neutrácejte peníze za tu hloupou jablečnou látku, kupte si místo toho naší píšťalku!” a tak podobně. Škoda jen, že Cyberwhistle nemá zatím datum doručení a i pro ty nejskalnější fanoušky Tesly je tak jeho objednávka svým způsobem krokem do neznáma.

Cyberwhistle lze zakoupit zde