Takto Apple balí jeho čistící hadřík za 590 Kč

Poslední říjnový týden se neponese ve světě Applu jen ve znamení startu prodejů nedávno odhaleních AirPods 3. generace a MacBooků Pro M1 Pro a M1 Max, ale i v duchu startu doručování prvních čistících hadříků z dílny Applu jejich novým majitelům. Pokud na svůj čekáte v současnosti i vy, čekání si můžete zkrátit prvními reálnými fotkami balení i hadříku, které se již v současnosti pomalu objevují na internetu.

O jedny z prvních fotek novinky vůbec se postaral na Twitteru uživatel vystupující pod jménem @Krgn1002. Jak můžete na jeho fotkách vedle tohoto odstavce vidět, Apple si dal na balení novinky opravdu záležet a to i přesto, že se jedná “jen” o pouhý hadřík na displeje. Balení je jako již tradičně vyrobeno z papíru s tím, že se do něj uživatel dostane po odlepení strhávacích samolepek na bocích. Co se pak týče samotného hadříku, ten se zdá být oproti fotkám na oficiálních stránkách Applu o něco tmavší a hustší z hlediska vláken. Lepší představu o něm však budeme samozřejmě mít až poté, co si jej budeme moci v redakci osahat. Jeden kousek jsme si od Applu totiž také objednali.

Zatímco na oficiálním Online Storu Applu je dodací doba hadříku těžko uvěřitelných 10 až 12 týdnů, například na české Alze byste jej měli dostat do 21 dní – tedy alespoň podle informací z webu. Pokud tedy sháníte netradiční vánoční dárek pro fanouška Applu, zde se dá hovořit o poměrně slušném adeptovi, který vás navíc nezruinuje. Jeho cena je totiž 590 Kč, což je na čistící hadr sice dost, je však potřeba brát v potaz to, že s ním můžete čistit třeba i nanotextury na displejích iMaců a Pro Display XDR.

