Čistící hadřík od Applu za 590 Kč je hit. Nyní už vám nestihne dojít ani do Vánoc

Naprosto neuvěřitelnou vlnu zájmu vyvolal Apple spuštěním prodejů “obyčejného” čistícího hadříku na jeho produkty. Ačkoliv je jeho cena relativně vysoká, jablíčkáři jej nakupují jako o život, kvůli čemuž strmě vzrostla jeho dodací doba. Ze včerejšího jednoho měsíce totiž už poskočila na 10 až 12 týdnů – tedy jinými slovy dva a půl až tři měsíce. To znamená, že pokud jste jej chtěli někomu nadělit na Vánoce, ale ještě jste s objednávkami vyčkávali, nyní už je pozdě.

Jen málokdo by zřejmě čekal, že čistící hadřík z dílny Applu způsobí mezi jablíčkáři takto velký poprask. Nenapovídaly tomu ostatně ani první hodiny prodejů, které žádné prodloužení dodací doby nepřinesly. Ještě v úterý ráno jste si tak mohli hadřík objednat tak, aby vám došel mezi 27. říjnem a 1. listopadem – tedy v nejbližší možnou dobu. Už včera však začala dodací doba produktu strmě růst a na naprosto absurdní úroveň se pak dostala v průběhu dnešní noci, kdy prakticky v celém světě včetně české republiky povyskočila na výše zmíněných 10 až 12 týdnů. Vzhledem k tomu se tak dá očekávat, že jablíčkáři, kterým dorazí již v následujících dnech, budou mít v rukou extrémně drahý artikl na překup.

S trochou nadsázky by se až chtělo říci, že se Applu s hadříkem povedlo to, co zřejmě plánoval spíš u AirPods 3. generace – tedy vytvořil produkt, po kterém se uživatelé doslova utlučou, protože se bude jednat přesně o tu malou a cenově dostupnou blbůstku, kterou zkrátka každý chce. I díky tomu jej lze ostatně očekávat ve velkém právě pod vánočními stromečky jakožto malá pozornost pro ty, kteří mají Apple rádi. A co vy, ulovili jste si už svůj kousek?