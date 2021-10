Apple začal za 590Kč prodávat… kus hadru

Pokud se vám někdy v historii zdály některé produkty od Applu poměrně bizarní, hlavně při jejich cenách, pak věřte, že to co představil dnes, už nikdy nic nepřekoná. Pamatujete na časy, kdy jste ke svým produktům dostali hadřík na čištění displeje? Tak ty jsou nenávratně pryč, ovšem mám pro vás dobrou zprávu. Za lidových 590 korun, vám Apple tento hadr prodá. Ano čtete správně, není 1. apríl ani nic podobného a Apple přesto dnes zařadil do své nabídky na Apple online store hadr na leštění produktů za cenu 590Kč. Produkt s názvem Čistící hadřík nese následující popis: „Měkkým čisticím hadříkem z neabrazivního materiálu bezpečně a účinně očistíš jakýkoli displej Apple včetně skla s nanotexturou.“

Abych byl však zcela upřímný, musím přiznat, že úvodní odstavec byl úmyslně napsán tak jak byl napsán. Pravdou je, že profesionální hadry, které používají například kluci z detailingových studií na čištění vozů, běžně stojí podobné částky a jde o to, že díky laserovému řezání a speciální textuře vláken nepoškrábou ani ty nejjemnější materiály. Pokud tedy chcete mít od Applu opravdu vše, můžete si dnes koupit i hadřík. Hadřík si můžete zakoupit na Apple online store již dnes, ovšem doručení očekávejte nejdříve za týden.