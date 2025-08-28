Apple chystá překvapení! Crossbody Strap pro iPhone 17 změní způsob, jak nosíte svůj telefon

Letošní podzim se nebude točit jen kolem nové verze krytů pro iPhony, které naváží na FineWoven kousky z doby iPhonů 15. Apple totiž vedle nich chystá i zbrusu nový doplněk, který slibuje spojení elegance a praktičnosti. Ten by se měl jmenovat Crossbody Strap s tím, že bude primárně určen pro pouzdra iPhonu 17, ale jeho využití by mohlo být širší a zajímavé i pro další Apple produkty.
Klíčovou vlastností nového doplňku má být magnetický systém, který je navržen tak, aby dokonale fungoval s pouzdry iPhonu 17. Podle dostupných informací má popruh flexibilní kovové jádro, které zajišťuje magnetické spojení po celé délce. Na koncích jsou pak kroužky polarizované opačně než popruh, čímž vzniká pevný a spolehlivý „zámek“. Díky tomu lze popruh snadno připnout i odepnout, bez nutnosti tradičních háčků nebo oček, což ocení každý, kdo hledá jednoduchost a funkčnost. Přestože je Crossbody Strap primárně určen pro iPhone 17, dá se očekávat, že bude kompatibilní i s AirPods Pro 3, díky čemuž by se jeho praktické využití výrazně rozšířilo.
Uniklé nákresy a fotky
Poměrně zajímavé je, že použitým materiálem má být tkaný nylon, podobný tomu ze Sport Loop pásků pro Apple Watch. Tento materiál je velmi lehký, prodyšný a pohodlný, díky čemuž by měl být celkově Crossbody Strap velmi příjemný pro nošení. Apple však zřejmě plánuje i silikonovou variantu, která nabídne měkčí povrch a větší flexibilitu. Obě verze mají být odolné a zároveň si mají zachovat minimalistický vzhled typický pro produkty společnosti.
Výroba novinky má už běžet na plné obrátky, díky čemuž by měl být popruh bez problému dostupný hned při uvedení iPhonu 17 v září 2025., což je logické. Crossbody Strap totiž elegantně doplní pouzdro, umožní pohodlné nošení přes rameno a díky potenciální kompatibilitě s AirPods Pro 3 by mělo jít o praktický a univerzální doplněk. Z uniklých informací tedy Crossbody Strap vypadá jako doplněk, který by neměl chybět žádnému majiteli iPhonu 17. Kombinace inovativního magnetického systému,