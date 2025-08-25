Dvě nejočekávanější barvy pro iPhone 17 Air a 17 Pro jsou prakticky jisté!

Nejsou to jen technické novinky, na které bude letošní řada iPhonů 17 lákat. Jablíčkáři se mohou jako již tradičně těšit i na čerstvý vítr v nabídce barevných variant. Dvě hlavní barvy, o kterých se v minulosti nejvíce hovořilo, pak před pár hodinami potvrdil i jeden z nejpřesnějších zdrojů informací ze světa Applu ve formě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.
Pro modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max má Apple připravovat zcela nový oranžový odstín, který je podle uniklých informací popisován jako barevná varianta s nádechem do mědi. Spekuluje se, že právě tato barva má nahradit loňský exkluzivní odstín v podobě Desert Titanium, jenž byl součástí nabídky u iPhonů 16 Pro. Spolu s oranžovou by měly zůstat i klasické barvy, tedy černá, bílá a přírodní titan.
Co se pak týče chystanéhoiPhonu 17 Air, jenž v nabídce nahradí model 16 Plus. Ten by měl být podle Gurmana dostupný v novém světle modrém odstínu, který se má stát hlavním marketingovým lákadlem celého modelu. Zdroje jej popisují jako o dost světlejší modrou, než na jakou jsme u Applu zvyklí, přičemž v horších světelných podmínkách může barva působit téměř až bíle. O této variantě se mimochodem hovoří už od začátku roku a podle všeho se opravdu zdá, že ji Apple přivede na trh. Vedle světle modré má pak novinka dorazit i v černé, bílé a žlutozlaté variantě.
Pokud se informace ohledně barev potvrdí, půjde minimálně u řady Pro o vítané oživení nabídky, která byla v posledních letech u prémiových modelů poměrně konzervativní. Důvodem byla především konstrukce z titanu, která dovolovala jen utlumené odstíny. Nové iPhony 17 Pro by ale měly vsadit na kombinaci skla a hliníku, což dává Applu mnohem více možností při hře s barvami.
Do oficiální premiéry iPhonů 17 už přitom nezbývá mnoho času. Podle dosavadních informací by měl Apple svou keynote uspořádat v úterý 9. září, přičemž předobjednávky by měly odstartovat v pátek 12. září. Do rukou prvních zákazníků a na pulty obchodů by se pak novinky dostaly o týden později, tedy v pátek 19. září.