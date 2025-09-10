Apple představil nové Beats kryty pro iPhony 17

Apple spolu s představením nejnovější generace iPhonů rozšiřuje také nabídku příslušenství. Tentokrát přichází se sérií originálních krytů Beats, které nejen chrání telefon, ale zároveň posouvají jeho používání na novou úroveň. K dispozici jsou varianty pro iPhone Air i iPhone 17, a to v několika barevných provedeních.
Pro majitele letošních iPhonů je připraven kryt Beats se stojánkem, MagSafe a ovladačem fotoaparátu. Vyniká zejména svou odlehčenou konstrukcí: zadní strana je vyrobena z pevného polykarbonátu, zatímco pružné bočnice pohlcují nárazy. Vnitřní výstelka z mikrovlákna zamezuje odření zařízení a matný povrch chrání proti otiskům i drobným škrábancům.
Díky podpoře MagSafe kryt pevně přilne k iPhonu a umožní jednoduché připojení bezdrátové nabíječky či dalších magnetických doplňků. Zajímavým detailem je i otevřená spodní část, která usnadňuje ovládání gesty. Samozřejmostí je podpora ovladače fotoaparátu, který rozpozná i jemné pohyby prstů. Kryt stojí 1290 korun a je k dostání v barevných variantách oblázkově růžová, vápencově šedá, hlubinně modrá a granitově šedá.
Pro ty, kteří preferují robustnější řešení, má Apple v nabídce odolný kryt Beats. Ten prošel tisíci hodin náročného testování, které simulovalo nejen běžné používání, ale i extrémní podmínky – od opakovaných pádů po tepelné či chemické zkoušky. Konstrukce kombinuje ultrapevnou polymerovou základnu s nárazuvzdornými bočnicemi a uzavřenou spodní částí, takže telefon chrání ze všech stran. Texturovaný matný povrch navíc zlepšuje úchop a odolává otiskům prstů. Také zde nechybí výstelka z jemného mikrovlákna ani plná kompatibilita s MagSafe a ovladačem fotoaparátu. Tento kryt stojí 2290 korun a k dostání je v barevných variantách Rocky modrá, Sierra oranžová, alpsky šedá a Everest černá.