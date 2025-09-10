Zavřít reklamu

Apple představil nové Beats kryty pro iPhony 17

iPhone
Amaya Tomanová
0

Apple spolu s představením nejnovější generace iPhonů rozšiřuje také nabídku příslušenství. Tentokrát přichází se sérií originálních krytů Beats, které nejen chrání telefon, ale zároveň posouvají jeho používání na novou úroveň. K dispozici jsou varianty pro iPhone Air i iPhone 17, a to v několika barevných provedeních.

Pro majitele letošních iPhonů je připraven kryt Beats se stojánkem, MagSafe a ovladačem fotoaparátu. Vyniká zejména svou odlehčenou konstrukcí: zadní strana je vyrobena z pevného polykarbonátu, zatímco pružné bočnice pohlcují nárazy. Vnitřní výstelka z mikrovlákna zamezuje odření zařízení a matný povrch chrání proti otiskům i drobným škrábancům.

Díky podpoře MagSafe kryt pevně přilne k iPhonu a umožní jednoduché připojení bezdrátové nabíječky či dalších magnetických doplňků. Zajímavým detailem je i otevřená spodní část, která usnadňuje ovládání gesty. Samozřejmostí je podpora ovladače fotoaparátu, který rozpozná i jemné pohyby prstů. Kryt stojí 1290 korun a je k dostání v barevných variantách oblázkově růžová, vápencově šedá, hlubinně modrá a granitově šedá.

Beats Kryty iPhone 17 1 Beats Kryty iPhone 17 1
Beats Kryty iPhone 17 2 Beats Kryty iPhone 17 2
Beats Kryty iPhone 17 3 Beats Kryty iPhone 17 3
Beats Kryty iPhone 17 4 Beats Kryty iPhone 17 4
Beats Kryty iPhone 17 5 Beats Kryty iPhone 17 5
Beats Kryty iPhone 17 6 Beats Kryty iPhone 17 6
Beats Kryty iPhone 17 7 Beats Kryty iPhone 17 7
Beats Kryty iPhone 17 8 Beats Kryty iPhone 17 8
Beats Kryty iPhone 17 9 Beats Kryty iPhone 17 9
Beats Kryty iPhone 17 10 Beats Kryty iPhone 17 10
Beats Kryty iPhone 17 11 Beats Kryty iPhone 17 11
Beats Kryty iPhone 17 12 Beats Kryty iPhone 17 12
Beats Kryty iPhone 17 13 Beats Kryty iPhone 17 13
Beats Kryty iPhone 17 14 Beats Kryty iPhone 17 14
Beats Kryty iPhone 17 15 Beats Kryty iPhone 17 15
Pro ty, kteří preferují robustnější řešení, má Apple v nabídce odolný kryt Beats. Ten prošel tisíci hodin náročného testování, které simulovalo nejen běžné používání, ale i extrémní podmínky – od opakovaných pádů po tepelné či chemické zkoušky. Konstrukce kombinuje ultrapevnou polymerovou základnu s nárazuvzdornými bočnicemi a uzavřenou spodní částí, takže telefon chrání ze všech stran. Texturovaný matný povrch navíc zlepšuje úchop a odolává otiskům prstů. Také zde nechybí výstelka z jemného mikrovlákna ani plná kompatibilita s MagSafe a ovladačem fotoaparátu. Tento kryt stojí 2290 korun a k dostání je v barevných variantách Rocky modrá, Sierra oranžová, alpsky šedá a Everest černá.

Zdroj
