Apple nabízí doplňky pro iPhone 17 Pro z TechWoven

Představení iPhone 17 Pro
Amaya Tomanová
Společně s uvedením nové řady iPhonů 17 Pro Apple představil i čerstvou kolekci originálních doplňků, které spojují praktičnost s moderním designem. Mezi hlavní novinky patří kryty z materiálu TechWoven s podporou MagSafe, které zaujmou jak svou estetikou, tak i odolností. Tento prémiový tkaný materiál byl navržen tak, aby působil elegantně na pohled i na dotek a aby zároveň poskytoval telefonu potřebnou ochranu při každodenním používání.

Kryt TechWoven pro iPhone 17 Pro je k dispozici v několika barevných provedeních – modrá, fialová, siensky hnědá, zelená a černá. Cena krytu je stanovena na 1 790 Kč a samozřejmostí je integrace technologie MagSafe, která umožňuje pohodlné používání bezdrátových nabíječek a kompatibilních příslušenství.

iPhone 17 Pro doplnky 1 iPhone 17 Pro doplnky 1
iPhone 17 Pro doplnky 2 iPhone 17 Pro doplnky 2
iPhone 17 Pro doplnky 3 iPhone 17 Pro doplnky 3
iPhone 17 Pro doplnky 4 iPhone 17 Pro doplnky 4
iPhone 17 Pro doplnky 5 iPhone 17 Pro doplnky 5
iPhone 17 Pro doplnky 6 iPhone 17 Pro doplnky 6
iPhone 17 Pro doplnky 7 iPhone 17 Pro doplnky 7
iPhone 17 Pro doplnky 8 iPhone 17 Pro doplnky 8
iPhone 17 Pro doplnky 9 iPhone 17 Pro doplnky 9
iPhone 17 Pro doplnky 10 iPhone 17 Pro doplnky 10
iPhone 17 Pro doplnky 11 iPhone 17 Pro doplnky 11
iPhone 17 Pro doplnky 12 iPhone 17 Pro doplnky 12
iPhone 17 Pro doplnky 13 iPhone 17 Pro doplnky 13
iPhone 17 Pro doplnky 14 iPhone 17 Pro doplnky 14
iPhone 17 Pro doplnky 15 iPhone 17 Pro doplnky 15
iPhone 17 Pro doplnky 16 iPhone 17 Pro doplnky 16
Součástí nabídky je také crossbody popruh ve stejných barevných variantách spolu se žlutou, oblázkově béžovou a dalšímí odstíny, rovněž za cenu 1 790 Kč. Tento doplněk je určen pro uživatele, kteří chtějí mít svůj iPhone vždy po ruce a zároveň uvolnit kapsy či ruce při každodenních aktivitách. Kombinace krytu a popruhu vytváří ucelený, stylově sladěný celek, který ocení zejména ti, kdo hledají nejen funkčnost, ale i módní prvek.

Apple tak pokračuje ve své strategii nabízet příslušenství, které nejen rozšiřuje možnosti samotného zařízení, ale zároveň se stává módním doplňkem. Nové produkty z kolekce TechWoven dokazují, že i ochranný kryt a popruh mohou být výrazem osobního stylu a praktickým řešením v jednom.

