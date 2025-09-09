Apple nabízí doplňky pro iPhone 17 Pro z TechWoven

Společně s uvedením nové řady iPhonů 17 Pro Apple představil i čerstvou kolekci originálních doplňků, které spojují praktičnost s moderním designem. Mezi hlavní novinky patří kryty z materiálu TechWoven s podporou MagSafe, které zaujmou jak svou estetikou, tak i odolností. Tento prémiový tkaný materiál byl navržen tak, aby působil elegantně na pohled i na dotek a aby zároveň poskytoval telefonu potřebnou ochranu při každodenním používání.
Kryt TechWoven pro iPhone 17 Pro je k dispozici v několika barevných provedeních – modrá, fialová, siensky hnědá, zelená a černá. Cena krytu je stanovena na 1 790 Kč a samozřejmostí je integrace technologie MagSafe, která umožňuje pohodlné používání bezdrátových nabíječek a kompatibilních příslušenství.
Součástí nabídky je také crossbody popruh ve stejných barevných variantách spolu se žlutou, oblázkově béžovou a dalšímí odstíny, rovněž za cenu 1 790 Kč. Tento doplněk je určen pro uživatele, kteří chtějí mít svůj iPhone vždy po ruce a zároveň uvolnit kapsy či ruce při každodenních aktivitách. Kombinace krytu a popruhu vytváří ucelený, stylově sladěný celek, který ocení zejména ti, kdo hledají nejen funkčnost, ale i módní prvek.
Apple tak pokračuje ve své strategii nabízet příslušenství, které nejen rozšiřuje možnosti samotného zařízení, ale zároveň se stává módním doplňkem. Nové produkty z kolekce TechWoven dokazují, že i ochranný kryt a popruh mohou být výrazem osobního stylu a praktickým řešením v jednom.