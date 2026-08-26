Zavřít reklamu

LEGO chystá obrovský set Panství Downtown. Novinka má mít přes 4700 dílků a spoustu figurek

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
0

Fanoušci seriálu Downton Abbey nebo chcete-li Panství Downtown se podle všeho mají na co těšit. LEGO má totiž v rámci řady LEGO Ideas připravovat vůbec první velký set inspirovaný tímto ikonickým britským seriálem. První informace o novince nyní kolují internetem a nechybí mezi nimi ani popis toho, který alespoň částečně ukazuje, jak by výsledný model mohl vypadat.

Mohlo by vás zajímat

Podle aktuálně uniklých informací má novinka nést označení LEGO Ideas 21373 Downton Abbey a nabídnout má úctyhodných 4711 dílků. Uniklé informace zároveň hovoří o ceně kolem 350 dolarů a vydání 1. října 2026. Je však potřeba zdůraznit, že LEGO zatím tyto údaje oficiálně nepotvrdilo a samotný zveřejněný obrázek upozorňuje, že jde o fanouškovský model, nikoliv finální podobu produktu. Základem má být velká reprezentativní budova s charakteristickou symetrickou fasádou, dvojicí výrazných věží a množstvím architektonických detailů. Pokud bude výsledný set skutečně tak rozsáhlý, jak hovoří úniky, půjde o pořádný výstavní kousek, který by se mezi ostatními LEGO Ideas modely rozhodně neztratil.

panstvi downtown
Náš AI koncept LEGO Panství Downtown setu

Velkou pozornost si zaslouží také minifigurky. Uniklé informace hovoří o patnácti postavách a dokonce také o pejskovi Pharaohovi. Všechny figurky pak budou samozřejmě vytvořené v dobových kostýmech, takže je jasné, že si LEGO s obsazením tohoto modelu vyhrálo podobně jako u jiných velkých licencovaných stavebnic.

Mohlo by vás zajímat

Samotné Panství Downtown se přitom do LEGO Ideas dostal už prostřednictvím fanouškovského projektu Downton Abbey: Highclere Castle od Sebastiana Veselky. Projekt získal potřebnou podporu a LEGO jeho výrobu následně schválilo. Nyní nicméně máme zatím k dispozici jen úniky od LEGO leakerů. Je tedy klidně možné, že se některé detaily ještě změní. Pokud se však potvrdí 4711 dílků, cena okolo 350 dolarů a říjnové vydání, máme se příští podzim na co těšit. A upřímně, po tom, co LEGO v posledních letech dokázalo s velkými výstavními modely, bych se vůbec nedivil, kdyby výsledný Downton Abbey patřil mezi nejpůsobivější LEGO Ideas sety roku 2026.

LEGO stavebnice v super slevách seženete zde

Zdroj
Diskuze
LEGO

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.