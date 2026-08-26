LEGO chystá obrovský set Panství Downtown. Novinka má mít přes 4700 dílků a spoustu figurek

Fanoušci seriálu Downton Abbey nebo chcete-li Panství Downtown se podle všeho mají na co těšit. LEGO má totiž v rámci řady LEGO Ideas připravovat vůbec první velký set inspirovaný tímto ikonickým britským seriálem. První informace o novince nyní kolují internetem a nechybí mezi nimi ani popis toho, který alespoň částečně ukazuje, jak by výsledný model mohl vypadat.
Podle aktuálně uniklých informací má novinka nést označení LEGO Ideas 21373 Downton Abbey a nabídnout má úctyhodných 4711 dílků. Uniklé informace zároveň hovoří o ceně kolem 350 dolarů a vydání 1. října 2026. Je však potřeba zdůraznit, že LEGO zatím tyto údaje oficiálně nepotvrdilo a samotný zveřejněný obrázek upozorňuje, že jde o fanouškovský model, nikoliv finální podobu produktu. Základem má být velká reprezentativní budova s charakteristickou symetrickou fasádou, dvojicí výrazných věží a množstvím architektonických detailů. Pokud bude výsledný set skutečně tak rozsáhlý, jak hovoří úniky, půjde o pořádný výstavní kousek, který by se mezi ostatními LEGO Ideas modely rozhodně neztratil.
Velkou pozornost si zaslouží také minifigurky. Uniklé informace hovoří o patnácti postavách a dokonce také o pejskovi Pharaohovi. Všechny figurky pak budou samozřejmě vytvořené v dobových kostýmech, takže je jasné, že si LEGO s obsazením tohoto modelu vyhrálo podobně jako u jiných velkých licencovaných stavebnic.
Samotné Panství Downtown se přitom do LEGO Ideas dostal už prostřednictvím fanouškovského projektu Downton Abbey: Highclere Castle od Sebastiana Veselky. Projekt získal potřebnou podporu a LEGO jeho výrobu následně schválilo. Nyní nicméně máme zatím k dispozici jen úniky od LEGO leakerů. Je tedy klidně možné, že se některé detaily ještě změní. Pokud se však potvrdí 4711 dílků, cena okolo 350 dolarů a říjnové vydání, máme se příští podzim na co těšit. A upřímně, po tom, co LEGO v posledních letech dokázalo s velkými výstavními modely, bych se vůbec nedivil, kdyby výsledný Downton Abbey patřil mezi nejpůsobivější LEGO Ideas sety roku 2026.