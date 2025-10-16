LEGO představilo ikonické auto z filmu Návrat do budoucnosti! Vypadá úžasně a stojí pakatel

LEGO se už dlouhé roky nebojí sahat po ikonických filmových značkách a přetvářet je do podoby kostičkovaných modelů, které potěší nejen děti, ale i dospělé fanoušky. A přesně to se stalo i nyní. Před pár hodinami totiž bylo představeno ikonické auto á la Stroj času z filmu Návrat do budoucnosti. Tento vůz se sice v minulosti již jednoho LEGO setu dočkal, nicméně nyní přichází v menší a podstatně levnější verzi.
LEGO model věrně vychází z filmové předlohy a umožňuje přestavět slavný DeLorean podle prvního nebo druhého dílu. Základní verze přináší klasický vzhled s hromosvodem a kalifornskou poznávací značkou OUTATIME, zatímco ta druhá sází na létající režim s postranními koly a zařízením Mr. Fusion, známým z Návratu do budoucnosti II. Samozřejmě nechybí ani oranžová poznávací značka z roku 2015, která dotváří věrnost celého modelu. Zpracování pak zcela určitě potěší každého, kdo má rád precizní detaily. Na voze najdete zadní větrací otvory, ikonický proudový kondenzátor, časový kalkulátor v interiéru i propracovaný kokpit, do kterého lze posadit minifigurky.
A jelikož by byl set bez Martyho McFlye a doktora Emmetta Browna neúplný, samozřejmě jejich manifigurky v balení nechybí. Super je navíc to, že je lze umístit přímo do kokpitu auta a připomenout s tak s nimi kultovní scény. Díky tomu se model nestává jen výstavním kouskem, ale i skvělou hračkou, se kterou si užijí hodiny zábavy jak děti, tak dospělí fanoušci, kteří na DeLoreanu vyrůstali.
Fotogalerie
Co se týče rozměrů setu, po dokončení vás čeká model o rozměrech 10 × 17 × 7 cm, který se díky svým proporcím skvěle vyjímá i jako výstavní kousek na poličce nebo pracovním stole. 357 dílků sice nezní jako obrovské číslo, ale výsledný efekt je překvapivě komplexní a detailní. Cena tohoto setu je nastavena na 679 Kč s tím, že už nyní lze předobjednat, nicméně prodávat se začne až 1. ledna 2026. Pokud jste tedy někdy snili o tom, že se podíváte „zpátky do budoucnosti“, tahle stavebnice je váš flux kondenzátor v kostičkové podobě.