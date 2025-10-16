Zavřít reklamu

LEGO představilo ikonické auto z filmu Návrat do budoucnosti! Vypadá úžasně a stojí pakatel

Jiří Filip
LEGO se už dlouhé roky nebojí sahat po ikonických filmových značkách a přetvářet je do podoby kostičkovaných modelů, které potěší nejen děti, ale i dospělé fanoušky. A přesně to se stalo i nyní. Před pár hodinami totiž bylo představeno ikonické auto á la Stroj času z filmu Návrat do budoucnosti. Tento vůz se sice v minulosti již jednoho LEGO setu dočkal, nicméně nyní přichází v menší a podstatně levnější verzi.

LEGO navrat do budoucnosti 11.jpg

LEGO model věrně vychází z filmové předlohy a umožňuje přestavět slavný DeLorean podle prvního nebo druhého dílu. Základní verze přináší klasický vzhled s hromosvodem a kalifornskou poznávací značkou OUTATIME, zatímco ta druhá sází na létající režim s postranními koly a zařízením Mr. Fusion, známým z Návratu do budoucnosti II. Samozřejmě nechybí ani oranžová poznávací značka z roku 2015, která dotváří věrnost celého modelu. Zpracování pak zcela určitě potěší každého, kdo má rád precizní detaily. Na voze najdete zadní větrací otvory, ikonický proudový kondenzátor, časový kalkulátor v interiéru i propracovaný kokpit, do kterého lze posadit minifigurky.

A jelikož by byl set bez Martyho McFlye a doktora Emmetta Browna neúplný, samozřejmě jejich manifigurky v balení nechybí. Super je navíc to, že je lze umístit přímo do kokpitu auta a připomenout s tak s nimi kultovní scény. Díky tomu se model nestává jen výstavním kouskem, ale i skvělou hračkou, se kterou si užijí hodiny zábavy jak děti, tak dospělí fanoušci, kteří na DeLoreanu vyrůstali.

LEGO navrat do budoucnosti 1.png LEGO navrat do budoucnosti 1.png
LEGO navrat do budoucnosti 3.png LEGO navrat do budoucnosti 3.png
LEGO navrat do budoucnosti 5.png LEGO navrat do budoucnosti 5.png
LEGO navrat do budoucnosti 7.jpg LEGO navrat do budoucnosti 7.jpg
LEGO navrat do budoucnosti 10.jpg LEGO navrat do budoucnosti 10.jpg
Co se týče rozměrů setu, po dokončení vás čeká model o rozměrech 10 × 17 × 7 cm, který se díky svým proporcím skvěle vyjímá i jako výstavní kousek na poličce nebo pracovním stole. 357 dílků sice nezní jako obrovské číslo, ale výsledný efekt je překvapivě komplexní a detailní. Cena tohoto setu je nastavena na 679 Kč s tím, že už nyní lze předobjednat, nicméně prodávat se začne až 1. ledna 2026. Pokud jste tedy někdy snili o tom, že se podíváte „zpátky do budoucnosti“, tahle stavebnice je váš flux kondenzátor v kostičkové podobě.

