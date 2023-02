Model Apple Store na 5th Avenue se uchází o vaši přízen v Lego Ideas

Lego Ideas je na trhu už pár let a za tu dobu se v rámci této kolekce objevila řada úspěšných stavebnic. Ostatně není se příliš čemu divit, že právě stavebnice z kolekce Ideas jsou tak oblíbené, když o tom, že se začnou vyrábět, rozhodují samotní fanoušci Lega. Autoři přihlásí své návrhy na oficiální webové stránky Lega, kde ukáží, jak fotografie samotné stavebnice, tak i popis zahrnující rozměry, počty dílů a tak podobně a fanoušci následně hlasují o to, jaká stavebnice se stane jejich nejoblíbenější a tu Lego skutečně vyrobí.

Samozřejmě je potřeba brát do úvahy věci jako licence a tak podobně, ovšem pokud je to alespoň trochu možné, Lego stavebnici uvede do prodeje v rámci Lego Ideas. Aktuálně se o naši přízeň v hlasování na Lego Ideas uchází mimo jiné také nejznámější Apple Store na světě na Fifth Avenue. Ten je proslulý svým točitým skleněným schodištěm a skleněnou kostkou s logem Applu. Autor zmenšeného modelu do něj zasadil všechny důležité prvky a stavebnice nakonec obsahuje 2310 dílů, díky kterým bychom si měli možnost postavit vlastní zmenšený Apple Store z Lega. Je sice nepravděpodobné, že i kdyby stavebnice vyhrála, začalo by ji Lego vyrábět a to kvůli již zmíněným licenčním podmínkám Applu, ovšem za podívanou v naši galerii tento Lego Apple Store rozhodně stojí.

