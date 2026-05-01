Máte nápad na LEGO? Tohle je cesta, která vás čeká od LEGO Ideas až na pulty obchodů

Když se řekne LEGO, většina lidí si představí stavebnici zabalenou v klasické papírové krabici někde v regálu v obchodě, potažmo pak pár hodin zábavy při stavění. Jenže málokdo už ví, co tomu předchází, přičemž u fanouškovských setů z programu LEGO Ideas to platí dvojnásob.
Právě tady totiž celý proces začíná úplně jinak než u běžných produktů – ne v designérském studiu, ale u fanouška, který má nápad a rozhodne se ho přetavit v realitu (respektive se o to alespoň pokusit). Jenže od prvního návrhu ke skutečné stavebnici vede poměrně dlouhá cesta. A protože jsme se před pár dny dočkali zveřejnění čtyř LEGO Ideas setů z dílny fanoušků, napadlo mě, že by bylo vlastně docela fajn si udělat obrázek o tom, jak celý proces funguje. Pojďme tedy na to.
Všechno začíná nápadem… a trpělivostí
Aby se vůbec mohl nějaký projekt dostat do hledáčku LEGO, musí na platformě LEGO Ideas nasbírat 10 000 hlasů od komunity, což zní možná jednoduše, ale realita je jiná. Některým projektům to trvá pár měsíců, jiným klidně i roky, protože logicky to, co se vám může zdát naprosto fantastické, nemusí u druhých absolutně zabodovat. Právě z toho důvodu dává smysl přemýšlet spíš nad univerzálnějšími tématy s přesahem, který má potenciál oslovit větší množství lidí.
Nicméně, i když se to povede a hlasy nasbíráte, není vyhráno. V tu chvíli totiž přichází takzvané „review“, tedy fáze, kdy LEGO zvažuje, jestli má projekt smysl uvést na trh. Hodnotí se zde přitom úplně všechno od samotného nápadu přes hratelnost až po licenční možnosti. A právě tady spousta projektů končí. V minulosti jsme tak mohli vidět například různé pokusy o Apple Story, které sice nasbíraly dostatek hlasů, nicméně pravděpodobně kvůli problémům s licencemi (tedy jinými slovy dohodou s Applem) tyto kousky nevznikly.
Mimochodem, Apple má obecně k LEGO stavebnicím dle všeho určitý „odpor“ nebo by se spíš chtělo říci „ignorantský postoj“. Žádné promo totiž nedal třeba ani setu F1 APXGP, který ztvárňuje monopost a dvojici hlavních protagonistů z jeho filmu F1: The Movie, který je jedním z hlavních hitů streamovací služby Apple TV. Přitom set je mezi fanoušky velmi úspěšný (zprvu byl na oficiálním LEGO obchodě dlouho vyprodaný) a tedy by si určitě zasloužil určitou pozornost). Vraťme se ale zpět k procesu posuzování.
Když LEGO řekne ano, začíná skutečná práce
Pokud projekt projde review fází, přichází na řadu profesionální designéři LEGO. Ti původní návrh vezmou a začnou ho upravovat tak, aby byl reálně vyrobitelný, stabilní a zároveň splňoval všechny standardy značky. Právě tohle je přitom fáze, která může trvat klidně rok i déle. Často totiž dochází k poměrně výrazným změnám. Model se leckdy zmenší, zjednoduší nebo naopak přepracuje tak, aby byl pevnější a lépe se stavěl. Jinými slovy, z fanouškovského projektu se stává produkt pro masy. S trochou nadsázky se tak dá říci, že některé fanouškovské projekty vlastně dodají společnosti LEGO jen námět a hrubé obrysy toho, jak by mohl set vypadat, ale finální verze může být ve výsledku dost jiná.
Výroba, testování a finální ladění
Jakmile je design hotový, následuje testování. LEGO totiž samozřejmě musí mít jistotu, že stavebnice vydrží běžné používání, že se dobře skládá a že splňuje všechny bezpečnostní normy. Paralelně s tím běží příprava výroby, balení i marketingu. A i tohle zabere nějaký čas, protože ke každému setu vzniká řada vymazlených produktových fotografií a leckdy i různá videa, která je zachycují z nejrůznějších úhlů, potažmo na ně mají upozornit na sociálních sítích.
Jak dlouho to tedy trvá?
Podtrženo, sečteno – když se to vezme kolem a kolem, od prvního nápadu fanouška po hotový produkt na pultech může uběhnout klidně dva až tři roky, v některých případech i déle. A právě to je na LEGO Ideas možná to nejzajímavější. Není to rychlá záležitost ani jednoduchá cesta. Je to spíš maraton, kde hraje roli nejen dobrý nápad, ale i trpělivost, podpora komunity a schopnost projít sítem LEGO.
Jak tedy můžete sami vidět, fanouškovské sety z LEGO Ideas mají jedno velké kouzlo. Nevznikají totiž jen za zavřenými dveřmi, ale přímo z nadšení komunity a i když cesta od nápadu k finálnímu produktu trvá poměrně dlouho, právě díky tomu mají tyhle stavebnice úplně jinou hodnotu. Když si pak takový set postavíte, nestavíte jen model. Stavíte příběh, který začal u někoho, kdo měl dobrý nápad a nevzdal to.