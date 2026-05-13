LEGO chystá další F1 helmy. Po Leclercovi a Hamiltonovi mají dorazit Norris s Piastrim

Zdá se, že LEGO rozhodně nehodlá u závodních helem skončit jen u Ferrari. Po nedávno představených helmách Charles Leclerc a Lewis Hamilton se totiž začíná čím dál hlasitěji mluvit o dalších přírůstcích do F1 kolekce. Tentokrát má přijít řada na Lando Norris a Oscar Piastri z McLarenu. A zatímco ještě před pár týdny šlo hlavně o spekulace, teď už internetem kolují první uniklé fotografie Piastriho LEGO helmy.
McLaren místo Ferrari
Podle dostupných úniků má nést Piastriho set označení 43017 a stejně jako Ferrari helmy má spadat do řady LEGO Editions. Cena by měla být nastavena stejně jako v případě předešlých helem na necelách 90 dolarů, přičemž set se má skládat z 793 dílků. Součástí má být opět i minifigurka samotného jezdce. Vedle Piastriho se zároveň objevují i informace o helmě Lando Norris, která by měla dorazit pod číslem 43023. Podle některých leaků by obě helmy mohly vyjít už letos v červnu.
Fotogalerie
Fanoušci řeší hlavně design
Jak už to ale u podobných úniků bývá, internet okamžitě začal řešit hlavně vzhled. Zatímco Norrisova helma fanouškům celkem sedí, kolem Piastriho verze se rozjela poměrně živá debata. Část lidí tvrdí, že design příliš nepřipomíná jeho reálnou závodní helmu a působí spíš jako volná inspirace. Na definitivní verdikt je ale ještě brzy. Není totiž vyloučené, že uniklé obrázky nejsou finální nebo LEGO pracuje s některou ze speciálních variant helem pro letošní sezonu.
Ať už ale budou finální podoby jakékoli, jedno je čím dál jasnější. Partnerství LEGO a Formule 1 očividně funguje velmi dobře a automobilky i jezdci v něm vidí obrovský potenciál. Upřímně se není moc čemu divit. Pro fanoušky F1 jde o typ sběratelských setů, které nekončí ve skříni po jednom postavení, ale spíš na poličce vedle modelů aut a dalších vzpomínek.