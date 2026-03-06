Zavřít reklamu

LEGO představuje klenot pro fanoušky F1: Helmy Hamiltona a Leclerca z Ferrari

Ostatní články
Jiří Filip
0

Fanoušci královny motorsportu mají žně. Kromě toho, že na tento víkend připadá zahájení letošní sezóny F1, totiž LEGO představilo dva nové stavebnicové klenoty související právě se světem formulí. A coby fanoušek tohoto dánského stavebnicového giganta musím uznat, že se opět blýsknul. V rámci série LEGO Editions totiž přichází stavebnicové helmy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca ze Scuderia Ferrari HP, které potěší teenagery i sběratele. Tyto modely totiž nejsou jen obyčejnou hračkou, ale naopak jde o detailní repliky skutečných závodních helem, které si po sestavení zaslouží místo na výstavce.

Mohlo by vás zajímat

Model Hamiltona je v ikonické žluté barvě Modena, obsahuje 884 dílků a nechybí tištěné detaily včetně startovního čísla a cedulky s podpisem. Součástí balení je i minifigurka samotného Lewise v jeho červené závodní kombinéze Scuderia Ferrari HP. Po dokončení se helma stane stylovou sportovní dekorací, kterou můžete kombinovat s dalšími sběratelskými helem LEGO F1. K tomu všemu nabízí aplikace LEGO Builder možnost sledovat postup stavby a svůj výtvor otáčet ze všech stran.

43022 boxprod v39 43022_boxprod_v39
43022 Prod 43022_Prod
43022 WEB SEC01 NOBG 43022_WEB_SEC01_NOBG
43022 WEB SEC04 NOBG 43022_WEB_SEC04_NOBG
43022 WEB SEC02 NOBG 43022_WEB_SEC02_NOBG
43022 Lifestyle build 43022_Lifestyle_build
43022 Lifestyle cons 2 43022_Lifestyle_cons_2
43022 Lifestyle cons 43022_Lifestyle_cons
43022 Lifestyle envr 43022_Lifestyle_envr
43022 WEB SEC05 NOBG 43022_WEB_SEC05_NOBG
43022 Box5 v39 43022_Box5_v39
43022 WEB SEC03 NOBG 43022_WEB_SEC03_NOBG
Vstoupit do galerie

Charles Leclerc je zastoupen helmou ve slavné Ferrari Rosso Corsa. Model má 886 dílků, obsahuje tištěné detaily s jeho číslem a cedulkou s podpisem, a samozřejmě minifigurku jezdce. Po sestavení se helma stává exkluzivní dekorací, ideální vedle dalších helem LEGO F1® nebo jako samostatný kousek do sbírky. Aplikace LEGO® Builder opět umožňuje postupovat po krocích a prohlížet si model ze všech úhlů.

43014 Prod 43014_Prod
43014 boxprod v39 43014_boxprod_v39
43014 WEB SEC01 NOBG 43014_WEB_SEC01_NOBG
43014 Lifestyle cons 43014_Lifestyle_cons
43014 WEB SEC02 NOBG 43014_WEB_SEC02_NOBG
43014 WEB SEC05 NOBG 43014_WEB_SEC05_NOBG
43014 WEB SEC06 NOBG 43014_WEB_SEC06_NOBG
43014 Lifestyle cons 2 43014_Lifestyle_cons_2
43014 Lifestyle envr 43014_Lifestyle_envr
43014 WEB SEC04 NOBG 43014_WEB_SEC04_NOBG
43014 Lifestyle build 43014_Lifestyle_build
43014 WEB SEC03 NOBG 43014_WEB_SEC03_NOBG
43014 Box5 v39 43014_Box5_v39
Vstoupit do galerie

Oba modely mají rozměry přes 18 cm na výšku, 11 cm na šířku a 13 cm do hloubky a nabízejí nejen zábavu při stavění, ale i hodnotný sběratelský kousek. I díky tomu jsou tak ideálním dárkem pro teenagery, fanoušky závodů a všechny milovníky automobilů, ať už k narozeninám, Vánocům, nebo jen tak jako stylová připomínka světa Formule 1. Jediné negativum je fakt, že si je lze zatím jen předobjednat s tím, že vám je LEGO dodá až 1. května. Za každou si pak účtuje shodně 2249 Kč. 

LEGO ve slevách lze zakoupit například zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.