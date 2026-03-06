LEGO představuje klenot pro fanoušky F1: Helmy Hamiltona a Leclerca z Ferrari

Fanoušci královny motorsportu mají žně. Kromě toho, že na tento víkend připadá zahájení letošní sezóny F1, totiž LEGO představilo dva nové stavebnicové klenoty související právě se světem formulí. A coby fanoušek tohoto dánského stavebnicového giganta musím uznat, že se opět blýsknul. V rámci série LEGO Editions totiž přichází stavebnicové helmy Lewise Hamiltona a Charlese Leclerca ze Scuderia Ferrari HP, které potěší teenagery i sběratele. Tyto modely totiž nejsou jen obyčejnou hračkou, ale naopak jde o detailní repliky skutečných závodních helem, které si po sestavení zaslouží místo na výstavce.
Model Hamiltona je v ikonické žluté barvě Modena, obsahuje 884 dílků a nechybí tištěné detaily včetně startovního čísla a cedulky s podpisem. Součástí balení je i minifigurka samotného Lewise v jeho červené závodní kombinéze Scuderia Ferrari HP. Po dokončení se helma stane stylovou sportovní dekorací, kterou můžete kombinovat s dalšími sběratelskými helem LEGO F1. K tomu všemu nabízí aplikace LEGO Builder možnost sledovat postup stavby a svůj výtvor otáčet ze všech stran.
Fotogalerie
Charles Leclerc je zastoupen helmou ve slavné Ferrari Rosso Corsa. Model má 886 dílků, obsahuje tištěné detaily s jeho číslem a cedulkou s podpisem, a samozřejmě minifigurku jezdce. Po sestavení se helma stává exkluzivní dekorací, ideální vedle dalších helem LEGO F1® nebo jako samostatný kousek do sbírky. Aplikace LEGO® Builder opět umožňuje postupovat po krocích a prohlížet si model ze všech úhlů.
Fotogalerie #2
Oba modely mají rozměry přes 18 cm na výšku, 11 cm na šířku a 13 cm do hloubky a nabízejí nejen zábavu při stavění, ale i hodnotný sběratelský kousek. I díky tomu jsou tak ideálním dárkem pro teenagery, fanoušky závodů a všechny milovníky automobilů, ať už k narozeninám, Vánocům, nebo jen tak jako stylová připomínka světa Formule 1. Jediné negativum je fakt, že si je lze zatím jen předobjednat s tím, že vám je LEGO dodá až 1. května. Za každou si pak účtuje shodně 2249 Kč.