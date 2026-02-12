LEGO představilo další lahůdku! Tato kontejnerová loď nesmí ve vaší sbírce chybět

Pokud patříte mezi fanoušky stavebnice LEGO a zejména pak modelů vycházejících z reálných předloh strojů, po dočtení následujících řádků budete dost možná o 3799 Kč chudší. Přesně tolik totiž stojí parádní novinka ve formě kontejnerového dvoupalivového plavidla Maersk (40955), kterou tento dánský stavebnicový gigant nyní odhalil. A že je opravdu o co stát! Myslelo se totiž i na ty nejmenší detaily a obecně vše, co měřítko tohoto modelu dovolilo.
Model je inspirovaný skutečnou lodí ANE MÆRSK coby vůbec prvním nízkoemisním dvoupalivovým kontejnerovým plavidlem svého druhu. Ostatně, už samotný fakt, že LEGO sáhlo právě po této předloze, dává tušit, že nejde jen o „hezkou loď z kostek“, ale o stavebnici, která má i určitý přesah směrem k moderním technologiím a ekologii v námořní dopravě. Vždyť právě klasická lodní doprava planetu Zemi rozhodně nešetří vzhledem k tomu, jaké emise z ní vznikají. ANE MÆRSK je však v tomto směru zásadně jiná. Vraťme se ale zpět k jejímu stavebnicovému ztvárnění.
Na první pohled u něj za mě osobně zaujme čistý, technický design a spousta drobných detailů, které dělají z modelu velmi věrnou repliku skutečné lodi. Otevírací můstek s kajutami pro posádku, průhledná okna strojovny, vysouvací boční můstky nebo sestavitelné kontejnery dávají jasně najevo, že si na propracování někdo dal opravdu záležet. Nechybí ani tištěné prvky, samolepky a elegantní jmenovka na podstavec, díky které model na polici působí jako skutečný sběratelský kus. Pokud však lepení nálepek na LEGO úplně neholdujete, pak vězte, že zde by vás čekalo celkem peklo – tedy alespoň podle snímků, které LEGO zveřejnilo.
Velkým plusem je také možnost nahlédnout dovnitř lodi díky odnímatelné horní části, což ocení každý, koho baví zkoumat konstrukci a vnitřní uspořádání modelu. Stavebnice tak není jen o výsledném vzhledu, ale i o samotném procesu stavění, který nabízí spoustu zajímavých momentů.
S celkovým počtem 1 513 dílků jde o stavebnici, která zabaví na dlouhé hodiny a cílí především na teenagery od 12 let a dospělé stavitele. Výsledný model pak rozhodně nepůsobí drobně. Včetně podstavce totiž měří přes 18 cm na výšku, 60 cm na délku a 12 cm na šířku, takže na poličce nebo pracovním stole nepřehlédnutelně vynikne. Zkrátka a dobře, jedná se o překrásný model pro všechny, kteří mají slabost pro lodě, techniku a precizně zpracované modely. Ať už si chcete rozšířit vlastní sbírku, nebo hledáte originální dárek pro někoho, kdo si rád staví a vystavuje, tahle stavebnice má našlápnuto stát se jedním z těch kousků, které jen tak nezapadnou.