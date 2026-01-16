Tento úžasný retro kryt pro iPhone 17 Pro si zamilujete! Váš telefon promění v Macintosh z roku 1984

Pokud patříte mezi ty, kteří si ještě pamatují původní Macintosh z roku 1984, nebo k němu alespoň cítí určitou nostalgii, může vás novinka od Spigenu potěšit víc, než byste čekali. Známý výrobce příslušenství totiž představil ochranný kryt pro iPhone 17 Pro, který vzdává jasný hold legendárnímu Macintoshu 128K.
Spigen svůj nový model nazývá Classic LS a už na první pohled je jasné, odkud vítr fouká. Design krytu přímo odkazuje na ikonický vzhled původního Macintoshe, včetně charakteristického „retro“ stylu, který v osmdesátých letech definoval osobní počítače. Jde o zajímavý kontrast. Moderní iPhone s výkonným hardwarem a pokročilými funkcemi zabalený do vzhledu stroje, který kdysi odstartoval celou éru Applu.
Nejde ale jen o designovou hříčku pro sběratele. Spigen se snaží spojit nostalgii s praktickou stránkou věci. Kryt je vybaven integrovaným magnetickým kroužkem, který přesně lícuje s iPhonem a zajišťuje bezproblémové přichycení k bezdrátovým nabíječkám. Podporováno je nabíjení přes Qi, takže telefon stačí jednoduše položit na nabíječku, aniž by bylo nutné kryt sundávat.
Z hlediska ochrany pak Classic LS splňuje vojenské drop-test standardy, a to díky technologii Air Cushion ve všech rozích. Kombinace tvrdého polykarbonátového zadního panelu a pružného TPU rámu má zajistit nejen lepší odolnost při pádech, ale také snadnou instalaci a sundávání krytu. Samozřejmostí jsou zvýšené okraje kolem displeje a fotoaparátu, přesné výřezy a tlačítka, která si zachovávají příjemnou odezvu.
Zatím není jasné, zda má Spigen na tento design oficiální požehnání od Applu. Pokud ne, je klidně možné, že se kryt nebude prodávat příliš dlouho. Právě to z něj ale může udělat o to zajímavější kousek pro fanoušky Applu, kteří mají slabost pro historii značky a rádi ji dávají najevo i u svého každodenního zařízení. Pro majitele iPhonu 17 Pro tak jde o příslušenství, které není jen o ochraně, ale i o malém návratu ke kořenům Applu. A přiznejme si, že taková dávka nostalgie k iPhonu občas docela sedne.