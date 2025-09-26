Byli jsme u české premiéry PanzerGlass příslušenství pro iPhone 17 a zde jsou naše fotky a dojmy!

Bez ochranného příslušenství pro telefon si valná většina z nás neumí jeho používání takřka představit. A vzhledem k tomu, kolik opravy poškozených skleněných zad či displejů stojí, se této skutečnosti vlastně ani nedá divit. Na trhu je sice k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších typů příslušenství, svou kvalitou a propracovaností však nad většinu z něho vyčnívá to z dílny dánského výrobce PanzerGlass. Ten pak včera večer nedaleko pražského Staroměstského náměstí uspořádal českou premiéru jeho ochranného příslušenství pro nejnovější iPhony 17 (Pro) a Air, což jsme si samozřejmě nenechali ujít. A dobře jsme udělali – novinky totiž stojí opravdu za to!
Fotogalerie
I letos posunul PanzerGlass úroveň svých ochranných doplňků zase o pořádný kus dál. Vedle vylepšení stálic v jeho nabídce v čele s veleoblíbeným Ceramic sklem totiž dorazila žhavá novinka ve formě Stealth skla, u kterého výrobce slibuje vynikající ochranu v kombinaci s téměř neviditelným vzhledem a co je možná nejzajímavější, velmi pokročilou antireflexní úpravou, která by měla zásadním způsobem zatočit s odlesky. Čitelnost displeje na slunci či obecně pod světlem vrhajícím odlesky by se tak měla rapidně zlepšit, což je rozhodně pozitivní. Fanoušky ekologie pak potěší, že u Stealth skla naleznete v balení nový aplikační box, který je vyroben z papíru a je tedy perfektně recyklovatelný.
My měli možnost si všechna skla detailně prohlédnout a musíme uznat, že rozdíl mezi sklem bez antireflexní vrstvy a Stealth sklem je opravdu značný. A co je možná ještě zajímavější, porovnávali jsme i antireflexní vrstvu z displeje iPhone 17 Pro Max, která v přímém srovnání se Stealth sklem taktéž vyšla hůře. PanzerGlass se tedy v tomto směru se Stealth sklem minimálně podle našich prvních dojmů profiluje jako velmi dobrá a spolehlivá volba.
Fotogalerie #2
Jen u skel však PanzerGlass samozřejmě nezůstal. Po jejich boku totiž přichází i nové kryty, které se pyšní například zúženými MagSafe prstenci, jejichž magnetická síla je však i přec jejich tenkost na velmi dobré úrovni. Úplnou novinkou jsou pak Samba kryty ze 100% recyklovaného TPU, dále pak Flow kryty nabízející kombinaci zvýšené ochrany s parádním hedvábným povrchem či kovovými tlačítky a nakonec kryt CARE KickStand s výklopným stojánkem. Všechny kryty jsme měli možnost otestovat a musíme říci, že si za nás své fanoušky rozhodně najdou. V ruce jsou totiž opravdu příjemné a přitom poskytují opravdu dobrou ochranu.
Stejně jako v předešlých letech navíc nechybí krytky pro Apple Watch, které jsou však letos komplexnější, jelikož už se nejedná jen o bumper kolem rámečku, ale vyloženě o kryt opatřený ochranným sklem. A pokud jste fanoušky ochrany jednotlivých foťáků, samozřejmě nechybí ani Hoops krytky. I letos je tedy z čeho vybírat, ba co víc – výběr je oproti předešlým rokům opět větší. My v redakci máme navíc již k dispozici spoustu vzorků, které začínáme pomalu testovat a vy se díky tomu můžete těšit na sérii nejrůznějších testů.