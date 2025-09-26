Zavřít reklamu

Byli jsme u české premiéry PanzerGlass příslušenství pro iPhone 17 a zde jsou naše fotky a dojmy!

Vše o Apple
Jiří Filip
Bez ochranného příslušenství pro telefon si valná většina z nás neumí jeho používání takřka představit. A vzhledem k tomu, kolik opravy poškozených skleněných zad či displejů stojí, se této skutečnosti vlastně ani nedá divit. Na trhu je sice k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších typů příslušenství, svou kvalitou a propracovaností však nad většinu z něho vyčnívá to z dílny dánského výrobce PanzerGlass. Ten pak včera večer nedaleko pražského Staroměstského náměstí uspořádal českou premiéru jeho ochranného příslušenství pro nejnovější iPhony 17 (Pro) a Air, což jsme si samozřejmě nenechali ujít. A dobře jsme udělali – novinky totiž stojí opravdu za to!

PanzerGlass iPhone 17 1 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 1 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 2 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 2 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 3 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 3 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 4 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 4 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 5 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 5 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 6 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 6 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 7 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 7 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 8 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 8 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 9 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 9 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 10 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 10 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 11 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 11 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 12 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 12 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 13 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 13 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 14 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 14 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 15 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 15 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 16 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 16 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 17 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 17 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 18 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 18 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 19 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 19 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 20 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 20 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 21 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 21 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 22 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 22 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 23 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 23 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 24 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 24 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 25 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 25 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 26 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 26 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 27 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 27 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 28 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 28 ve velké velikosti
panzerglass kryt 1 ve velké velikosti panzerglass kryt 1 ve velké velikosti
panzerglass kryt 2 ve velké velikosti panzerglass kryt 2 ve velké velikosti
panzerglass kryt 3 ve velké velikosti panzerglass kryt 3 ve velké velikosti
I letos posunul PanzerGlass úroveň svých ochranných doplňků zase o pořádný kus dál. Vedle vylepšení stálic v jeho nabídce v čele s veleoblíbeným Ceramic sklem totiž dorazila žhavá novinka ve formě Stealth skla, u kterého výrobce slibuje vynikající ochranu v kombinaci s téměř neviditelným vzhledem a co je možná nejzajímavější, velmi pokročilou antireflexní úpravou, která by měla zásadním způsobem zatočit s odlesky. Čitelnost displeje na slunci či obecně pod světlem vrhajícím odlesky by se tak měla rapidně zlepšit, což je rozhodně pozitivní. Fanoušky ekologie pak potěší, že u Stealth skla naleznete v balení nový aplikační box, který je vyroben z papíru a je tedy perfektně recyklovatelný. 

My měli možnost si všechna skla detailně prohlédnout a musíme uznat, že rozdíl mezi sklem bez antireflexní vrstvy a Stealth sklem je opravdu značný. A co je možná ještě zajímavější, porovnávali jsme i antireflexní vrstvu z displeje iPhone 17 Pro Max, která v přímém srovnání se Stealth sklem taktéž vyšla hůře. PanzerGlass se tedy v tomto směru se Stealth sklem minimálně podle našich prvních dojmů profiluje jako velmi dobrá a spolehlivá volba.

PanzerGlass iPhone 17 17 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 17 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 18 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 18 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 19 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 19 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 20 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 20 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 21 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 21 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 22 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 22 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 23 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 23 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 24 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 24 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 25 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 25 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 26 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 26 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 27 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 27 ve velké velikosti
PanzerGlass iPhone 17 28 ve velké velikosti PanzerGlass iPhone 17 28 ve velké velikosti
panzerglass kryt 1 ve velké velikosti panzerglass kryt 1 ve velké velikosti
panzerglass kryt 2 ve velké velikosti panzerglass kryt 2 ve velké velikosti
panzerglass kryt 3 ve velké velikosti panzerglass kryt 3 ve velké velikosti
Jen u skel však PanzerGlass samozřejmě nezůstal. Po jejich boku totiž přichází i nové kryty, které se pyšní například zúženými MagSafe prstenci, jejichž magnetická síla je však i přec jejich tenkost na velmi dobré úrovni. Úplnou novinkou jsou pak Samba kryty ze 100% recyklovaného TPU, dále pak Flow kryty nabízející kombinaci zvýšené ochrany s parádním hedvábným povrchem či kovovými tlačítky a nakonec kryt CARE KickStand s výklopným stojánkem. Všechny kryty jsme měli možnost otestovat a musíme říci, že si za nás své fanoušky rozhodně najdou. V ruce jsou totiž opravdu příjemné a přitom poskytují opravdu dobrou ochranu. 

PanzerGlass iPhone 17 19 ve velké velikosti

Stejně jako v předešlých letech navíc nechybí krytky pro Apple Watch, které jsou však letos komplexnější, jelikož už se nejedná jen o bumper kolem rámečku, ale vyloženě o kryt opatřený ochranným sklem. A pokud jste fanoušky ochrany jednotlivých foťáků, samozřejmě nechybí ani Hoops krytky. I letos je tedy z čeho vybírat, ba co víc – výběr je oproti předešlým rokům opět větší.  My v redakci máme navíc již k dispozici spoustu vzorků, které začínáme pomalu testovat a vy se díky tomu můžete těšit na sérii nejrůznějších testů. 

PanzerGlass produkty na Mobil Pohotovosti seženete zde

