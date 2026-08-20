Kryt pro iPhone 17 Pro pasuje i na iPhone 18 Pro, tedy alespoň podle tohoto výrobce

Jedna z věcí, která mě na každoročním přechodu na nový iPhone vždycky trochu štve, je nutnost kupovat nové příslušenství. Pokud totiž Apple změní rozměry telefonu byť jen trochu, starý kryt je rázem k ničemu. U iPhone 18 Pro se ale možná schyluje k příjemné výjimce. Výrobci příslušenství totiž naznačují, že kryty určené pro iPhone 17 Pro by mohly fungovat i s chystaným iPhone 18 Pro.
Celou spekulaci odstartoval reportér Mark Gurman z Bloombergu, který upozornil na kryt OtterBox prodávaný v Best Buy. Na jeho obalu je totiž uvedena kompatibilita hned s dvojicí modelů – iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro. Ještě zajímavější je, že nejde o jediný náznak. Matt Ronge ze společnosti Astropad, která vyrábí příslušenství pro iPhone, uvedl, že stejnou informaci dostal také od svých dodavatelů, což je přinejmenším poměrně zajímavá shoda.
Fotogalerie
Samozřejmě bych ale zatím kryt pro iPhone 17 Pro nekupoval s tím, že ho za rok určitě použijete i na iPhone 18 Pro. Apple totiž rozměry nové generace oficiálně nepotvrdil a úniky si v tomto ohledu navíc trochu protiřečí. Některé uniklé informace totiž hovoří o tom, že iPhone 18 Pro bude tlustší než současná generace. Změnit se má údajně také tloušťka zadního modulu fotoaparátu. Pokud by se tyto informace potvrdily, kompatibilita se současným krytem by samozřejmě dávala podstatně menší smysl.
Na druhou stranu není vyloučeno, že výrobci příslušenství už mají od Apple přesné rozměry nového modelu. Ten totiž některým zavedeným výrobcům poskytuje informace o rozměrech nových iPhone s předstihem, aby měli příslušenství připravené hned při zahájení prodeje.
Takže ano, kryt z iPhone 17 Pro možná skutečně využijete i na iPhone 18 Pro, ale v tuto chvíli bych to ještě rozhodně nebral jako hotovou věc. Osobně bych s nákupem nového krytu počkal až na oficiální představení iPhone 18 Pro. Pokud se kompatibilita potvrdí, bude to podle mě jedna z těch malých změn, které majitele nového iPhone opravdu potěší.