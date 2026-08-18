iPhone 18 Pro Max má dostat něco, co iPhone 18 Pro mít nebude. Apple chystá exkluzivní vylepšení fotoaparátu

Pokud patříte stejně jako já mezi příznivce menších iPhonů, následující řádky vás zřejmě nepotěší. Zatímco v posledních letech se modely Pro a Pro Max v oblasti fotoaparátů prakticky zásadně nelišily, u nové generace by tomu mohlo být jinak. Podle čínského leakera, na kterého nyní upozornil server MacRumors, totiž Apple zvažuje, že jednu z nejzajímavějších novinek fotoaparátu nabídne pouze u většího iPhonu 18 Pro Max. A pokud se informace potvrdí, půjde o poměrně zásadní změnu strategie Applu. Pravdou však je, že o novinku by se vyloženě nejednalo, protože i dřív se menší a větší modely fotoaparátově více či méně lišily.
Řeč je konkrétně o proměnlivé cloně, o které se v souvislosti s iPhonem 18 Pro mluví už delší dobu a dosavadní úniky naznačovaly, že se jí dočkají jak iPhone 18 Pro, tak i iPhone 18 Pro Max. Nyní se však objevila informace, podle které by mohl Apple tuto technologii vyhradit pouze pro iPhone 18 Pro Max. Důvodem má být snaha oba prémiové modely více odlišit.
Proměnlivá clona by přitom nebyla jen nějakou marketingovou funkcí. U klasických fotoaparátů totiž umožňuje regulovat množství světla, které dopadá na snímač. Telefon by tak mohl lépe pracovat s různými světelnými podmínkami a současně nabídnout větší kontrolu nad hloubkou ostrosti. V praxi by to mohlo znamenat například lepší výsledky při fotografování za šera nebo přirozenější oddělení objektu od pozadí. Právě proměnlivá clona má být jednou z nejvýraznějších fotografických novinek celé řady iPhone 18 Pro.
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Pokud se informace potvrdí, znamenalo by to, že iPhone 18 Pro Max nebude pouze větším iPhonem 18 Pro s větším displejem a baterií. Apple by jej začal výrazněji profilovat jako absolutní vrchol nabídky. S ohledem na letošní plány Applu ohledně představování novinek to však ve výsledku může svým způsobem dávat smysl. Letos má být totiž řada iPhone 18 navíc poměrně netradiční. Apple má na podzim představit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a vůbec první skládací iPhone, zatímco základní iPhone 18 má dorazit až na jaře 2027. iPhone 18 Pro a Pro Max přitom mají podle dosavadních úniků přinést například menší Dynamic Island, nový 48Mpx hlavní fotoaparát s proměnlivou clonou, čip A20 Pro nebo další interní změny.
Zatím ale není jisté, zda Apple skutečně proměnlivou clonu pro menší Pro model odepře. Aktuální informace pochází z úniku a do oficiálního představení tak stále může dojít ke změnám. Pokud by se však tato novinka opravdu stala exkluzivitou iPhonu 18 Pro Max, mohl by mít Apple v rukou další poměrně silný argument, proč si letos připlatit právě za největší model. Osobně však doufám, že se tyto zvěsti nepotvrdí a že i menší iPhone Pro nabídne variabilní clonu foťáku. Zvykat si po letech na větší model totiž opravdu nechci.