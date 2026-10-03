Netflix vytáhl na víkend obří novinky. Zákulisí legendy i mrazivý příběh okouzlujícího vraha

I během tohoto týdne Netflix uvedl několik novinek, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Pojďme se na ně mrknout.
Schumacher ‘94: Zrození legendy
V legendární sezóně 1994 vybojoval Michael Schumacher svůj první titul mistra světa ve formuli 1. Podívejte se na archivní záběry i rozhovory s lidmi, kteří byli u toho. Filmový dokument.
Doživotní šance
Filmové drama. Svobodná matka a muž ve vězení si začnou posílat dojemné dopisy a nečekaně navážou vztah. Díky tomu jim pak svitne naděje na lepší život i lásku. Navzdory všemu.
Šíleně bohatí, zoufale chudí
Snobští a bohatí Az-Zahabíovi zjistí, že ve skutečnosti zas tak bohatí nejsou. A tak aby jimi ostatní nepohrdli, začnou blahobyt předstírat.
Vdovec: Dokud nás smrt nerozdělí
Dokument o novináři a detektivovi, kteří jdou po stopách zabijáka, co se díky svému šarmu snaží utajit sérii zpackaných manželství i podezřelých úmrtí.