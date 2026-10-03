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Netflix vytáhl na víkend obří novinky. Zákulisí legendy i mrazivý příběh okouzlujícího vraha

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J. VajdákJan Vajdák
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I během tohoto týdne Netflix uvedl několik novinek, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Pojďme se na ně mrknout.

Schumacher ‘94: Zrození legendy

V legendární sezóně 1994 vybojoval Michael Schumacher svůj první titul mistra světa ve formuli 1. Podívejte se na archivní záběry i rozhovory s lidmi, kteří byli u toho. Filmový dokument.

Doživotní šance

Filmové drama. Svobodná matka a muž ve vězení si začnou posílat dojemné dopisy a nečekaně navážou vztah. Díky tomu jim pak svitne naděje na lepší život i lásku. Navzdory všemu.

Šíleně bohatí, zoufale chudí

Snobští a bohatí Az-Zahabíovi zjistí, že ve skutečnosti zas tak bohatí nejsou. A tak aby jimi ostatní nepohrdli, začnou blahobyt předstírat.

Vdovec: Dokud nás smrt nerozdělí

Dokument o novináři a detektivovi, kteří jdou po stopách zabijáka, co se díky svému šarmu snaží utajit sérii zpackaných manželství i podezřelých úmrtí.

 

Zdroj
Diskuze
Netflix

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