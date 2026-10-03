Tyto 4 nové aplikace pro iPhone stojí za pozornost! Pomohou s plánováním, balením i sledováním Formule 1

PawPost
PawPost je aplikace určená pro sdílení fotografií domácích mazlíčků mezi členy rodiny. Stačí vytvořit rodinnou skupinu, přidat psa či kočku a pozvat ostatní pomocí kódu. Nově pořízené fotografie se následně během několika sekund zobrazí přímo ve widgetu na domovské obrazovce iPhonu. Obsah je ve výchozím nastavení soukromý, vybrané snímky lze ale zveřejnit také ve společném feedu, kde je možné sledovat další mazlíčky, komentovat jejich fotografie nebo reagovat pomocí takzvaných „boops“. Nechybí ani archiv vzpomínek, série pravidelného přidávání příspěvků či možnost požádat ostatní členy rodiny o novou fotografii mazlíčka.
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ezypack
ezypack je praktický pomocník pro balení na dovolenou, pracovní cestu, stěhování nebo třeba víkendový výlet. Namísto univerzálních seznamů umožňuje vytvořit vlastní katalog věcí, které skutečně vlastníte, a následně je jednoduše přidávat do dalších seznamů. Položky lze třídit pomocí kategorií a štítků, doplňovat poznámkami nebo fotografiemi, u kterých aplikace dokáže pomocí AI odstranit pozadí. Nechybí úkoly, nákupní seznamy, připomínky ani chytré návrhy vycházející z předchozích cest. Hotové seznamy lze duplikovat a opakovaně používat, případně importovat z běžného textu. Aplikace navíc funguje offline, nevyžaduje účet ani předplatné a osobní data zpracovává přímo v zařízení.
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Tendo
Tendo je klidněji pojatá plánovací aplikace pro uživatele, kteří vědí, co potřebují udělat, ale mají problém rozhodnout se, čím začít. Podle dostupného času a energie dokáže navrhnout vhodný úkol, náročnější povinnosti rozdělit na menší kroky a při soustředění zobrazit pouze to, co je právě potřeba. Nabízí také plánování flexibilních i pevně stanovených aktivit, jednoduché rutiny nebo krátké soustředěné pracovní bloky. Motivaci podporuje virtuální společník, který se postupně rozvíjí, aplikace však záměrně nepoužívá série, o které byste při vynechání dne přišli. Tendo je navrženo také s ohledem na uživatele s ADHD, funguje na Apple Watch a volitelně se propojí s Kalendářem a Připomínkami. Nevyžaduje účet, neobsahuje reklamy ani sledování a data uchovává přímo v zařízení.
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Formula Buddy
Fanoušek Formule 1 nemusí před každým závodním víkendem hledat kalendář, výsledky a pořadí jezdců na několika různých místech. Formula Buddy sdružuje harmonogram závodů, výsledky i statistiky jezdců a konstruktérů v jednom rozhraní. Praktickou součástí jsou také widgety, díky nimž můžete mít nejdůležitější informace přímo na ploše iPhonu. Hodí se proto jak při sledování samotného závodního víkendu, tak při rychlé kontrole průběžného pořadí v sezoně.