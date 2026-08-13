iPhone Ultra má dorazit později než iPhone 18 Pro. Apple prý zvolí neobvyklý start po vzoru Vision Pro

Apple má letos představit vůbec první skládací iPhone a ještě před jeho premiérou se objevuje další komplikace. Podle nové zprávy totiž iPhone Ultra nemusí být po zářijovém představení dostupný všude současně. Apple má údajně zvažovat postupný start prodejů na jednotlivých trzích. De facto tedy půjde o tutéž strategii, kterou zvolil u Vision Pro.
Podle australského serveru ChannelNews, který s informací přišel jako první, má být situace způsobena především problémy s dodávkami a cenou zařízení. Zdroje z řad místních operátorů a jednoho velkého prodejce tvrdí, že skládací iPhone by se při zářijovém uvedení iPhonu 18 Pro mohl na některých trzích vůbec neobjevit.
Nejdříve Spojené státy, potom další země
Podle nových informací by měl Apple začít prodávat iPhone Ultra nejprve ve Spojených státech. Následně by se během dalších dvou až tří měsíců dostal na další významné trhy, včetně Číny, což by znamenalo poměrně výrazný rozdíl oproti klasickým iPhonům, které Apple obvykle uvádí ve velkém počtu zemí prakticky současně.
Pro české zákazníky by to samozřejmě nebyla příliš dobrá zpráva. Zatím ale není možné říct, zda by se Česko skutečně ocitlo až v další vlně. Konkrétní seznam zemí ani termíny jednotlivých etap totiž zpráva neuvádí. Nicméně vzhledem k tomu, že Apple zpravidla spouští prodeje s ohledem na velikost trhu, v našich luzích a hájích bychom mohli čekat poměrně dlouho.
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Na začátku jich bude málo
Důvodem mají být především výrobní problémy. Skládací iPhone je pro Apple zcela novým typem zařízení a jeho výroba je výrazně komplikovanější než u klasických modelů. Hlavními úzkými místy měly být konstrukce pantu a testování odolnosti displeje. Apple sice podle předchozích zpráv problémy během zkušební výroby ve Foxconnu vyřešil a dokonce zvýšil objednávku z původních 7 až 8 milionů kusů na přibližně 10 milionů kusů. I to je ale ve srovnání s klasickými iPhony relativně malé množství.
A právě to může být důvod, proč Apple nebude chtít rozdělit omezené zásoby mezi desítky zemí najednou. Analytik Ming-Chi Kuo ostatně už dříve uvedl, že výroba skládacího iPhonu bude letos omezená a jeho předobjednávky mají začít později než u iPhonu 18 Pro a Pro Max.
Jako u Vision Pro
Podobný scénář už Apple jednou použil u Vision Pro. Headset nejprve uvedl pouze ve Spojených státech a teprve později jej postupně dostal do dalších zemí. Tentokrát by ale situace mohla být ještě zajímavější, protože iPhone Ultra má být součástí hlavní iPhonové nabídky.
Je však potřeba zdůraznit, že informace o postupném uvedení zatím není potvrzena z více nezávislých zdrojů. MacRumors proto upozorňuje, že jde pouze o tvrzení zdrojů ChannelNews. Na definitivní odpověď si ale naštěstí nebudeme muset počkat dlouho. Představení iPhonu Ultra se očekává už v září. Pokud se však zpráva potvrdí, může být letošní premiéra prvního skládacího iPhonu trochu jiná, než jsme zvyklí. Apple jej sice ukáže společně s iPhonem 18 Pro, do obchodů ale může v jednotlivých zemích dorazit až s několikaměsíčním odstupem.
Z toho vyplývá že to bude stejný propadák jupí
Žádný problém, stačí Fold8 než tohle.