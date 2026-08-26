iPhone 18 Pro datum představení oficiálně oznámeno!

iPhone 18 Pro datum představení je venku! Apple totiž před malou chvílí rozeslal médiím pozvánky na Keynote, na které odhalí ty nejžhavější novinky, které si na letošní podzim přichystal. A že bude i letos o co stát! Spekulace, které Keynote předchází, jsou totiž extrémně zajímavé a z prezentace dělají bez jakékoliv nadsázky jednu z nejočekávanějších technologických akcí nejen letoška, ale troufnu si říci, že i řady předešlých let.
iPhone 18 Pro datum představení
Apple představí iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra a další novinky na Keynote ve středu 9. září od 19:00 našeho času. Spekulace okolo tohoto termínu se tak bezezbytku naplnily, což však vzhledem k tomu, že i v minulých letech datum Keynote uniklo s pořádným předstihem, není žádným velkým překvapením.
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Co se pak týče novinek, které se na Keynote představí, vedle části nové řady iPhone 18 bychom se měli dočkat taktéž odhalení Apple Watch 12, Ultra 4, ale taktéž se čile spekuluje o představení AirPods 5 nebo třeba odhalení prvního domácího centra pro Smart Home. Většinu pozornosti na sebe však prakticky 100% strhne odhalení prvního ohebného iPhone Ultra, na který jsme upřímně zvědaví i my, ačkoliv se toho o něm již nyní ví opravdu hodně. Naopak základní iPhone 18 si na Keynote svou premiéru velmi pravděpodobně neodbude, jelikož jej chce Apple údajně ukázat až na jaře po boku iPhone 18e či iPhone Air 2. Tak jako tak vás na našem magazínu samozřejmě celou Keynote provedeme v rámci živého přepisu a následně i komplexních článků.