iOS 18.4 dorazí v dubnu a nabídne tyto novinky

Celá řada uživatelů jistě již nyní netrpělivě vyhlíží příchod operačního systému iOS 18.4. Na ten si sice budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, už teď si ale můžeme udělat přibližnou představu o tom, jak by nejspíš mohl vypadat a co vše by měl nabídnout.

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg má Apple v plánu vydat novou verzi operačního systému iOS 18.4 v dubnu. Ačkoli Apple ještě nezačal beta cyklus pro tuto verzi, již nyní je poměrně jasné, že lze očekávat několik zajímavých novinek.

Vylepšení Siri

Jednou z největších změn, kterou iOS 18.4 přinese, jsou tři klíčová vylepšení pro hlasovou asistentku Siri, která ji posunou do éry tzv. Apple Intelligence. Tato vylepšení zahrnují:

Osobní kontext: Siri bude lépe rozumět vašim zvykům a preferencím, což ji umožní poskytovat relevantnější odpovědi a doporučení.

Siri bude lépe rozumět vašim zvykům a preferencím, což ji umožní poskytovat relevantnější odpovědi a doporučení. Sledování obsahu na obrazovce: Siri bude schopna reagovat na obsah aktuálně zobrazený na obrazovce a nabídnout vhodné akce.

Siri bude schopna reagovat na obsah aktuálně zobrazený na obrazovce a nabídnout vhodné akce. Možnost pracovat s aplikacemi: Siri získá schopnost interagovat s aplikacemi a provádět komplexnější úkony, jako je zadávání úkolů nebo odesílání zpráv přímo v rámci aplikací.

Rozšíření jazyků pro Apple Intelligence

S vydáním iOS 18.2 Apple oznámil, že v dubnu 2025 a v průběhu roku přidá další jazyky pro Apple Intelligence. Ačkoli společnost neuvedla, které jazyky budou dostupné ihned, zveřejnila seznam jazyků, které hodlá podporovat během roku 2025:

Čínština

Angličtina (Indie a Singapur)

Francouzština

Němčina

Italština

Japonština

Korejština

Portugalština

Španělština

Vietnamština

Nové emoji

V posledních letech Apple tradičně přidává nové emoji do jarních aktualizací iOS, a tato tradice pravděpodobně pokračuje i letos. Unicode Consortium již zveřejnilo nové emotikony, mezi nimiž nechybí například otisk prstu, harfa, unavený obličej nebo třeba strom bez listí.