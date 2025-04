AirPods Pro si na bezztrátový zvuk ještě počkají! Chyba v iOS 18.4 bráni jejich aktualizaci

Zdá se, že nedávno vydaný iOS 18.4 se Applu příliš nepovedl. Poté, co si začali uživatelé ve velkém stěžovat na to, že se jim na iPhonech po přechodu na tento systém záhadně objevují v minulosti odinstalované aplikace, totiž Apple nyní oznámil, že jsou problémy i s novým firmwarem pro AirPods Max s USB-C, který na ně měl přinést podporu bezztrátového zvuku.

Nový firmware nese označení 7E99 a Apple jej vydal již v pondělí vedle iOS 18.4 a dalších nových OS Applu. Brzy po vydání si však začali majitelé AirPods Max stěžovat na to, že se jim firmware stále nechce automaticky nainstalovat, což následně potvrdil i Apple s tím, že se tak děje kvůli chybě v iOS 18.4, která právě aktualizaci AirPods Max na nejnovější firmware brání. Co přesně stojí v současnosti firmwaru v cestě sice není tak úplně jasné, zdá se však, že aby byl aktualizační proces obnoven, bude muset Apple vydat novou verzi iOS, která přinese opravu. Do té doby si tak budou muset majitelé AirPods Max s USB-C na bezztrátový zvuk ještě počkat. Ostatně, u firmwaru 7E99, který jej přináší, nyní svítí na vývojářském webu Applu „coming soon“.