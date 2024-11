Apple oznámil první zásadní novinku pro iOS 18.4! Budete z ní nadšeni

Apple sice své softwarové plány do budoucna odhaluje jen zřídkakdy, čas od času je k tomu však dotlačen zvenčí a právě to se děje i tentokrát. V čerstvě zveřejněném dokumentu, kterým se snaží vyhovět požadavkům Evropské unie a jejímu zákonu o digitálních trzích, totiž kalifornský gigant nastínil, jaké další změny má v plánu na území EU do budoucna v iPhonech a iPadech, respektive pak jejich operačních systémech, zavést. A minimálně dvě takto oznámené novinky jsou dost zásadní.

Skrze dokument, který si můžete prohlédnout v plném znění zde, odhalil Apple konkrétně to, že na jaře 2025 umožní na území Evropské unie nastavit si vlastní výchozí navigační a překladatelské aplikace. Jaro 2025 pak odpovídá právě vydání iOS 18.4 a iPadOS 18.4, jelikož na začátku prosince dorazí iOS 18.2 a na konci ledna či začátku února pak lze očekávat iOS 18.3. Pokud tedy nejste spokojeni s tím, že vám iPhony a iPady v současnosti coby výchozí navigační aplikaci nabízí Apple Maps, v budoucnu je bude možné nahradit skrze Google Maps, potažmo jinou navigační aplikaci, kterou využíváte. iPhony se tedy stanou v tomto směru opět o něco uživatelsky přívětivější.