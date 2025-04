Bizarní chyba v iOS 18.4 oživuje na iPhonech dávno smazané aplikace!

Ani nedávno vydaný iOS 18.4 není podle všeho tak úplně bez chyb. Přestože Apple v této aktualizace spoustu problémů opravil, faktem je, že minimálně jednu novou chybu způsobil – a to navíc dost bizarní. Na sociálních sítích a diskuzních fórech se totiž začínají v čím dál tím větší míře objevovat zprávy o tom, že se jablíčkářům na iPhonech objevily po přechodu na nový iOS dávno smazání aplikace.

Projev chyby je naprosto jednoduchý. Po updatu se na iPhony automaticky stáhnou aplikace, které si uživatelé v minulosti sice sami stáhli, avšak poté je smazali a před instalací updatu je na iPhonu nainstalované neměli. Poměrně zajímavé je pak to, že chyba zcela určitě nesouvisí například s automatickým stahováním téže aplikace napříč vícero zařízeními, kdy se například aplikace po stažení na iPad automaticky stáhne i na iPhone. Mnozí uživatelé totiž poukazují na to, že iPhone je jejich jediným Apple produktem a tedy nemá co napodobovat.

Ačkoliv se Apple k celé záležitosti zatím sám nevyjádřil, vzhledem k tomu, že se jedná ve výsledku o relativně drobný neduh, jeho řešení pravděpodobně nebude mít žádnou vysokou prioritu. V minulosti smazané aplikace totiž bude ve výsledku stačit jen jejich opětovné smazání, čímž uživatel celý problém vyřeší. Pokud se pak ptáte na to, jak iPhone „ví“, jakou aplikaci jste v minulosti měli nainstalovanou, je to jednoduše podle historie stahování v App Store, kterou si můžete přímo v něm zobrazit jednoduše na pár kliknutí.