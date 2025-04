Jak moc sledují telefony naší polohu? Toto nové nastavení z iOS 18.4 budí obavy!

iOS 18.4 toho na iPhony přinesl nového poměrně dost. Nebavím se teď přitom „jen“ o funkcích Apple Intelligence v Evropské unii či o příchodu nových emoji, ale taktéž o poměrně kontroverzní novince v nastavení, která vyvolává zejména na sociálních sítích a diskuzních fórech solidní poprask.

Řeč je konkrétně o novém přepínači pro „Vylepšování přesnosti polohy“, který je k dispozici v Soukromí a zabezpečení – Polohové služby – Systémové služby. Tento prvek k dispozici v systému nebyl, respektive nebyl deaktivovatelný. Je nicméně možné, že jej Apple v systému má již dlouho a až nyní se jej rozhodl umožnit uživatelsky deaktivovat. Pokud se pak ptáte, na co má toto nastavení vliv, podle slov Applu iPhony s touto aktivní funkcí „pravidelně odesílají geografické označení polohy blízkých WiFi bodů a vysílačů mobilních operátorů v anonymní a zašifrované podobě do Applu, aby je ten následně mohl použít k rozšíření davové databáze WiFi hotspotů a mobilních vysílačů, což by mělo celkově pomoci k rychlejší lokalizaci polohy uživatele.

Fotogalerie iOS 18 21 iOS 18 39 iOS 18 38 iOS 18 37 iOS 18 36 iOS 18 35 iOS 18 34 iOS 18 33 iOS 18 32 iOS 18 23 iOS 18 24 iOS 18 25 iOS 18 26 iOS 18 27 iOS 18 29 iOS 18 30 iOS 18 31 iOS 18 22 iOS 18 20 iOS 18 19 iOS 18 18 iOS 18 17 iOS 18 16 iOS 18 15 iOS 18 7 iOS 18 8 iOS 18 9 iOS 18 10 iOS 18 11 iOS 18 12 iOS 18 13 iOS 18 14 iOS 18 6 iOS 18 5 iOS 18 4 iOS 18 3 iOS 18 2 iOS 18 1 Vstoupit do galerie

Právě rychlejší lokalizace polohy v kombinaci s tím, že je tato položka ve výchozím nastavení zapnutá je však trnem v oku některých jablíčkářů, kteří poukazují na to, že se jedná o kontroverzní záležitost a další ze snah moci leště lépe sledovat uživatele. Co naplat, že lokalizační služby mohou pomoci například záchranným složkám při hledání volajících a tak podobně. Na druhou stranu, kdyby byl (nejen) Apple v tomto směru transparentnější, možná by se podobným spekulacím na internetu vyhnul. Tak či tak, vypnout toto nastavení ve výsledku nemá příliš cenu, protože vzhledem k tomu, že je ve výchozím nastavení zapnuté, zpřesňování prostoru kolem vás zajišťuje spousta dalších zařízení. A to, zda vy máte či nemáte danou funkci aktivovanou, je docela jedno, jelikož to ve výsledku nic neovlivní – a to ani vaše dohledání.