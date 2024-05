Víme, jak dlouhá bude úterní Keynote pro představení nových iPadů!

Již zítra odpoledne vypukne první letošní Apple Keynote, na které kalifornský gigant představí další várku svých novinek pro letošní rok. Po nedávném odhalení MacBooků Air M3 bychom se měli dočkat konkrétně premiéry nových iPadů Air, Pro, Apple Pencil 3. generace a snad i nové generace Magic Keyboard. O žádné dlouhé představování se však jednat nebude, tedy alespoň podle informací velmi dobře informovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že chystaná úterní Keynote bude velmi svižná a bude trvat asi 35 minut. Jednat se pak zřejmě bude typově o totéž, co jsme viděli loni v říjnu coby Scary Fast Keynote, na které Apple ukázal čipy M3, M3 Pro a M3 Max. Poměrně zajímavé je pak to, že Keynote začne už v 16:00 našeho času a nikoliv v tradičních 19:00, jak jsme zvyklí třeba z Keynote pro představení nových iPhonů či operačních systémů.

Netradiční čas přitom nasadil Apple už podruhé za sebou – vždyť výše zmíněná Scary Fast Keynote začínala v 1:00 ráno našeho času. Důvod je přitom jednoduchý – Apple má testovat, v jaký čas jsou jeho konference nejsledovanější a tedy zda dřívější zahájení nedává smysl kvůli Evropě a Asii. Je tedy možné, že se do budoucna ustálí Keynote na novém čase, který bude jakýmsi kompromisem pro USA, Evropu a Asii. A my můžeme doufat, že pokud se tak stane, bude to spíš blíže 16. hodině, nežli 1:00 ranní.