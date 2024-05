5 typů chytrých zařízení, která promění vaši domácnost k lepšímu

Technologie chytré domácnosti se v posledních letech stala dostupnější a uživatelsky přívětivější než kdy dřív. Už to není jen pro nadšence do technologií – chytrá zařízení mohou skutečně zlepšit váš každodenní život tím, že vám ušetří čas, peníze a energii. Ať už žijete v bytě nebo domě, zde je pět chytrých zařízení, která se hodí do každé domácnosti

Chytré osvětlení

Chytré žárovky a spínače vám umožňují ovládat osvětlení v domě z telefonu, tabletu nebo dokonce i hlasem. Můžete je nastavit tak, aby se automaticky zapínaly a vypínaly v určitou dobu, simulovaly vaši přítomnost během dovolené, nebo dokonce měnit barvu a intenzitu světla pro vytvoření různých nálad.

Výhody

Ovládání osvětlení na dálku

Automatické zapínání a vypínání světel

Simulace přítomnosti doma

Nastavení různých světelných scén

Uživatelé produktů Apple můžou posunout svoji chytrou domácnost na novou úroveň s platformou Apple HomeKit a aplikací Domácnost. Aplikace Domácnost umožňuje centralizované ovládání všech kompatibilních zařízení HomeKit, ať už se jedná o chytré žárovky, termostaty, zámky, kamery, nebo domácí spotřebiče. Uživatelé tak můžou snadno zapínat a vypínat světla, nastavovat teplotu, zamykat dveře, sledovat kamerové záznamy a ovládat své spotřebiče – a to vše z jednoho intuitivního rozhraní. Apple TV nebo HomePod pak slouží jako domácí ovládací centrum, které umožňuje ovládat chytrou domácnost ještě efektivněji.

