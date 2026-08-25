Nejen iPhone 18 Pro a Ultra. Apple v září představí i nové AirPods 5

Apple má letos na podzim podle všeho připraveno ještě více novinek, než se původně očekávalo. Kromě iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, skládacího iPhone Ultra a nových Apple Watch se totiž chystá také nová generace klasických AirPods. Podle Marka Gurmana z Bloombergu by mohly být AirPods 5 představeny už 9. září společně s novými iPhone.
Zajímavé je především to, že Apple má připravovat opět dvě varianty. Podobně jako u současných AirPods 4 tak bude možné sáhnout po základní verzi bez aktivního potlačování okolního hluku, nebo po dražší variantě s ANC. A protože současné AirPods 4 Apple uvedl v září 2024, takže by mezi generacemi uplynuly zhruba dva roky, což se jeví jako ideální doba na upgrade. Kalifornský gigant totiž v posledních letech AirPods představuje právě v těchto časových intervalech.
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Co AirPods 5 nabídnou?
Co nová generace AirPods přinese bohužel není zatím tak úplně jasné. Apple sice podle všeho nový model připravuje, konkrétní novinky oproti AirPods 4 ale zatím známé nejsou. Není tedy jasné, zda se dočkáme výraznější změny konstrukce, lepšího zvuku, delší výdrže nebo třeba nových funkcí navázaných na Apple Intelligence. V redakci jsme ale přesvědčeni o tom, že model s ANC nabídne logicky kvalitnější aktivní potlačení okolního hluku a že se u obou verzí zlepší jejich zvukový projev, byť spíše nepatrně. Naopak neočekáváme například zásadnější zlepšení výdrže baterie či přepracování designu.
Na definitivní odpověď ohledně technických specifikací si nicméně budeme muset ještě zhruba dva týdny počkat. Pokud se totiž informace potvrdí, AirPods 5 uvidíme už 9. září a Apple tak na jednom pódiu ukáže hned několik nových členů svého ekosystému. A já coby dlouholetý fanoušek AirPods jsem právě na novou generaci jablečných sluchátek opravdu zvědavý. Z AirPods 4 jsem byl před lety opravdu nadšený a proto doufám, že se laťka s příchodem AirPods 5 v tomto směru ještě posune.
Ak Apple naozaj predstaví Airpods 5 tak si myslím že ako novinka bude monitor srdečného tepu ako u Airpods pro.
Alebo to bude iba vylepšený zvuk a čip H3?