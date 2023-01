AirPods, Apple Watch a iPady dostanou letos jen malá vylepšení

Pokud se vám v předešlých letech zdálo, že Apple nasadil u AirPods, Apple Watch či iPadů extrémně pomalé tempo nasazování nejrůznějších vylepšení, musíme vás zklamat – ani letošek nebude v tomto směru jiný. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana totiž nemá kalifornský gigant na letošní rok v plánu víceméně nic, co by právě u výše zmíněné trojice stálo za řeč. A nová Apple TV je na tom pak ještě hůře.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že v případě iPadů a Apple Watch má Apple pro letošek naplánováno jen kosmetické navýšení výkonu některých modelů, přičemž u AirPods jsou zase v plánu maximálně tak změny čipů u starších generací sluchátek za čipy novější, aby tak přebraly funkce novějších modelů AirPods. Poměrně zajímavé je pak to, že například s aktualizací AirPods Max se údajně pro letošek taktéž nepočítá a tudíž začíná čím dál tím víc ve vzduchu viset otázka, zda nebyla první generace zároveň tou poslední. Faktem je však to, že vzhledem k nízkým prodejům tohoto modelu by se jeho zaříznutí nedalo příliš divit.

Ještě hůře je na tom pak z hlediska aktualizací Apple TV. Přestože se kalifornský gigant u tohoto produktu z hlediska hardwarových aktualizací v posledních dvou letech činil a ukázal jak model pro rok 2021, tak i modely pro rok 2022, letos má v plánu vynechat. Pokud tedy přemýšlíte nad pořízením nové Apple TV s tím, že by vám nejvíc dávala smysl koupě modelu pro rok 2023, vězte, že toho se nedočkáte a tudíž raději sáhněte po modelu 2022. Kdy pak Apple ukáže v příštím roce další generaci tohoto produktu je v současnosti zcela nejasné, byť se jako nejpravděpodobnější jeví až jeho závěr.