Recenze Apple TV 4K 2022: Tak trochu zbytečný model

Od chvíle, kdy Steve Jobs a Tim Cook označili Apple TV za pouhý hobby projekt Applu, uplynulo již mnoho let a mnoho generací. Když Apple letos představil svoji v pořadí již sedmou Apple TV, řekl jsem si, že by možná bylo na čase tu moji již pět let starou pátou generaci nahradit něčím novým. Když jsem se však podíval na specifikace oné novinky, zjistil jsem, že k přechodu na ni budu mít pouze dva důvody a to navíc zcela subjektivní. Jednak mám komu darovat předchozí model a také k smrti nenávidím její původní černý ovladač s trackpadem. Jak nakonec moje výměna dopadla, na to se pojďte podívat na následujících řádcích.

Pokud se nyní rozhodnete pořídit si Apple TV, musíte si také promyslet, jakou kapacitu si koupíte. Ne snad z důvodu, že byste měli jak využít oněch 64 GB, respektive 128 GB paměti, protože cokoli, co nainstalujete z App Store má desítky až stovky MB a zaplnit prostor v Apple TV je dle mého skromného názoru prakticky nemožné a bohatě by vám stačilo 64 GB, ovšem to byste v této verzi museli stejně jako dřív najít také Ethernet port. Jsem zastánce toho, že by měl člověk cokoli, u čeho je to možné, mít fyzicky připojeno k síti přes Ethernet a Wi-Fi používat pouze na přenosná zařízení nebo zařízení, u kterých to zkrátka kabelem nedává smysl. Za televizorem tak mám kabelem připojen jak samotný televizor, tak i PS5 a Apple TV. Pokud si ovšem Apple TV chcete připojit kabelem k internetu, pak musíte sáhnout po dražší verzi se 128 GB pamětí, a to i přesto, že ji nijak nevyužijete. Menší kapacita zkrátka ethernetový port postrádá a musíte se spoléhat pouze na Wi-Fi.

Já jsem tedy sáhl po oné 128 GB variantě s tím, že kromě ní najdete v balení také dálkový ovladač a napájecí kabel. HDMI kabel si zkrátka musíte koupit svůj a upřímně řečeno to celkově chápu, protože se najde spousta lidí, kteří kvůli 4K HDR filmům nebo 4K Dolby Vision sáhnou po kabelu, jehož cena často přesahuje cenu samotné Apple TV. Je tedy jen na vás, zda investujete desítky nebo stovky Eur do kabelu anebo najdete ve skříni cokoli, čemu se dá říkat HDMI kabel. Pokud jste vlastnili předchozí generaci Apple TV, pak pro vás největší mezigenerační změnou bude USB-C port, který na ovladači nahradil Lightning.

V mém případě je pak ovladač zcela nový a musím říct, že mi do ruky vyhovuje mnohem víc než mnou nenáviděná stará verze s trackpadem, se kterou bylo ovládání spíše boj. Jediné, co mi na ovladači vadí, je hmotnost a to i přesto, že jsem zastánce toho, že kvalitní věci mají mít svoji hmotnost, ovšem v tomto případě mi přijde, že je ovladač skutečně dost těžký a to navíc tak nějak zbytečně. Hliníkové tělo se dobře drží, navigační kolečko, které je sice stále dotykové ovšem nyní reaguje mnohem lépe a celkově působí ovladač mnohem kvalitněji než u jeho předchozí černé varianty. Ovladač umožňuje pohybovat se v systému a aplikacích pomocí křížového ovladače, pouštět a pozastavovat videa, měnit nebo zcela ztišit hlasitost a nabízí také tlačítko pro vypnutí a zapnutí Apple TV a boční tlačítko pro aktivaci Siri, se kterou následně mluvíte pomocí vestavěného mikrofonu.

Samotná Apple TV se dočkala absence jakéhokoli aktivního chlazení, ovšem musím upřímně říct, že jsem chladič Apple TV za pět let, co jsem používal onu pátou generaci s aktivním chlazením v životě neslyšel a nepřišel mi tedy nijak rušiví. Díky vynechání aktivního chlazení se zmenšila i celková velikost krabičky. Ovšem pokud ji porovnáte s pátou nebo šestou generací, pak zjistíte, že ono zmenšení o 30 % je ve výsledku skutečně zanedbatelné a pokud obě generace položíte pár desítek centimetrů od sebe, jen těžko si všimnete, že mají jinou velikost. Na vrchní straně pak najdeme již jen logo Applu bez přídavku TV, spodní strana je uzavřena a nemá žádné nasávání vzduchu a na zadní straně je k dispozici napájecí port, Ethernet port s podporou sítí Thread a HDMI 2.1. O bezdrátovou konektivitu se pak stará Wi‑Fi 6 (802.11ax) s technologií MIMO 2×2, Bluetooth 5.0 a infračervený přijímač.

Co se hardwarových specifikací týká, tak když si nesete Apple TV domů a podíváte se na její krabici, máte pocit, že jste si spíše koupili akcie Imaxu než nějakou malou plastovou krabičku za pár tisíc. Apple vám totiž slibuje, že uvidíte tu největší kvalitu filmů a seriálů, jakou si vůbec můžete představit. Ona je to sice pravda, ale platí to už dlouhých pět let. Jedinou změnou oproti předchozím dvěma generacím je totiž podpora HDR 10+, ovšem to má jeden celkem zásadní háček. HDR 10+ totiž opravdu není zlepšovákem, který poznáte „na první dobrou“, ale „jen“ dalším standardem HDR, který abyste využili, museli byste sledovat pořady s jeho podporou. Háček je však v tom, že v dnešní době převládá na streamovacích službách zejména HDR10 a Dolby Vision, respektive jsou na nich snad s výjimkou Amazon Prime Video podporovány jen tyto formáty, přičemž i Amazon už přechází z HDR10+ na Dolby Vision.

Ano, samozřejmě je zde také nový procesor A15 Bionic, ovšem ať už nový formát, tak i procesor jen stěží postřehnete a vše jede stále stejně rychle jako na pět let starém modelu. Všimnout si jakékoli změny je téměř nemožné a rozhodně narazíte na nějakou specifickou hru nebo aplikaci, která se bude spoutět o vteřinu rychleji, ovšem já jsem na nic podobného nenarazil. Ano, je pravda, že filmy, pokud se na ně podíváte v nejvyšší dostupné kvalitě například na Apple TV+ nebo i na Netflixu a případně zavítáte na Disney+ do sekce Imax, vypadají neskutečně. Pokud navíc máte dobrý televizor a kvalitní kabel, tak do kina už asi jen tak chodit nebudete. Já už druhým rokem využívám LG OLED 77CX, ke které mám mimo jiné zapojenu Apple TV pomocí HDMI kabelu Belkin a musím říct, že od té doby je návštěva kina zcela zbytečnou záležitostí a místo toho, aby mi do ucha někdo chroupal popcorn, mám klid a pohodlí. Ovšem pokud byste čekali alespoň jedno jediné procento nějakého vylepšení, pokud vyměníte svoji 5 let, respektive rok starou Apple TV za novou, pak bohužel, ani to jedno jediné procento tam zkrátka není, protože kromě onoho nevyužívaného HDR 10+ není nic, co by pět let starý model neuměl a ten nový to zvládal.

Vlastně si budete brzo říkat, že Apple jen potřeboval nějakým způsobem změnit výrobní proces, aby ušetřil na výrobě, protože přijít s novým modelem bez toho, aniž by se jakkoli změnil software, možnosti nebo podporované formáty je tak trošku zbytečné. Osobně Apple TV i v době smart televizorů stále považuji za nejlepší možnost, jak si pustit film na Netflixu, podívat se na fotky z iPhonu na velké televizi nebo si přes AirPlay pustit Oktagon. Ovšem je pravdou, že vše z toho již zvládají také smart televize a tak vlastně kromě App Store není moc věcí, které byste nedokázali vyřešit i bez oné krabičky s logem Applu. Navíc upřímně řečeno neznám nikoho, kdo by na Apple TV brouzdal v App Store a alespoň jednou do měsíce stahoval nějakou novou zajímavou aplikaci, protože zkrátka příliš není důvod. Ano, samozřejmě, že dětem můžete pustit Apple Arcade a nechat je si něco zahrát, ovšem to můžete i na svém iPadu nebo iPhonu.

Já nevím, možná jsem naivní, ale tak nějak si říkám, že když po pěti letech vyměníte cokoli za o dvě generace novější model, měli byste ten rozdíl vidět na první pohled. Měli byste mít radost, že jste si koupili něco nového, logicky i lepšího, ovšem to se v tomto případě nekoná. Chápu, že jsou produkty, u kterých není co vyvíjet, ovšem nesrovnával bych Apple TV zrovna s lopatou nebo hráběmi. Možná mi nyní budete argumentovat slovy, co bych čekal a je pravda, že já sám to nevím, ovšem čekal bych asi cokoli, jen ne nic. Čekal bych, že Apple udělá z Apple TV skutečné domácí centrum, které bude nabízet widgety a umožní mi se na televizoru podívat alespoň na počasí, na kalendář nebo na další věci, které tak i nadále zůstávají jen v iPhonu a Macu. Asi bych čekal, že se změní hlavně software a ten bude navázaný i na nový hardware. V současné podobě softwaru a i všeho, co najdete v App Store, vám totiž bohatě stačí onen pět let starý model a utrácet za nový skutečně nedává smysl.

Rád bych řekl, že pokud jste v životě neměli Apple TV a čekali jste z nějakého důvodu až na rok 2022, kdy jste se ji rozhodli koupit, dostanete něco lepšího, než kdybyste si ji koupili před pěti lety, ovšem opak je pravdou a kromě ovladače je vše při starém. Apple tak neukazuje, že je pro něj Apple TV hobby, ale spíš, že je to pro něj opomíjený produkt, který produkuje už jen kvůli Apple TV+. Protože hobby je většinou to, co člověk miluje, věnuje se tomu a rád do toho investuje jak čas, tak i peníze. V tomto případě bohužel není vidět za posledních pět let žádná investice, která by stála za řeč. Navíc když poslední dobou čtu čím dál tím víc názorů od lidí, kteří tvrdí, že Apple TV nepotřebují, protože jejich smart televizory zvládají prakticky totéž, musím jim tak nějak dát za pravdu, protože zatím co pánové a dámy v Applu posledních pět let spali, výrobci televizorů pořádně makali. A to se ani nebavíme o alternativních smart TV boxech, které umí často věci, o kterých se Apple TV ani nezdá. Na samotný závěr recenze Apple TV 4K 2022 tedy musím říct, že je velká škoda, že se Apple TV nijak nevývíjí a to zejména po softwarové stránce, kterou by pak ruku v ruce doprovázela ta hardwarová.

