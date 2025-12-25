Zavřít reklamu

Co dělat, když jste našli pod stromečkem nové AirPods? Pár základních tipů

David Dohnal
Našli jste pod stromečkem vaše vysněná bezdrátová sluchátka od Applu? Pokud jste úplný začátečník, který AirPods vlastní poprvé, pak jste tu správně! Zajisté oceníte naše tipy, jak naplno využívat sluchátka AirPods, AirPods Pro nebo AirPods Max.

Vybalení a první spárování

Podobně jako u ostatních produktů od Applu je i u všech modelů AirPods jejich prvotní nastavení, spárování a nabíjení velmi jednoduché. Stačí, když otevřete pouzdro se sluchátky poblíž svého iPhonu nebo iPadu. Na displeji vašeho zařízení se během chvíle objeví výzva k párování, kterou stačí potvrdit klepnutím. Tím je proces úspěšně dokončen. Pokud máte další zařízení přihlášená ke stejnému Apple ID, spárování s nimi proběhne automaticky, bez nutnosti dalšího zásahu.

Funkce

Podle toho, jaký model bezdrátových sluchátek od Applu máte, můžete začít objevovat jejich funkce a možnosti ovládání. Základní AirPody první a druhé generace se ovládají poklepáním. V menu Nastavení -> Bluetooth můžete po výběru názvu sluchátek určit, jakou akci poklepání spustí, a také si zde sluchátka přejmenovat. AirPods třetí generace využívají tlakový senzor, který reaguje na stisk spodní části sluchátek („nožiček“). U AirPods Max najdete ovládací digitální korunku pro otáčení a tlačítko pro aktivaci hlukového filtru. V Ovládacím centru lze navíc po kliknutí na posuvník hlasitosti aktivovat funkce, jako je například aktivní potlačení hluku.

Nabíjecí pouzdro a další detaily

Na nabíjecím pouzdře sluchátek AirPods a AirPods Pro najdete stavovou LED diodu, která pomocí barev signalizuje různé situace. Bílé světlo znamená, že sluchátka jsou připravena k párování. Zelené světlo značí, že jsou sluchátka nabitá nebo probíhá párování, oranžová barva upozorňuje na slabou baterii nebo jiný problém, a červená indikuje zcela vybitá sluchátka. U AirPods Max se kontrolka nachází na spodní straně jednoho ze sluchátek.

AirPods třetí generace se nabíjí v pouzdře, do jehož spodní části se připojuje Lightning kabel. Bezdrátové nabíjecí pouzdro AirPods druhé generace i AirPods Pro umožňuje nabíjení nejen Lightning kabelem, ale také na bezdrátové podložce s podporou Qi. Pouzdro AirPods Pro druhé generace navíc podporuje MagSafe nabíjení. AirPods Max se nabíjejí připojením Lightning kabelu do pravého sluchátka, případně v pouzdře Smart Case.

Zdroj
Diskuze

