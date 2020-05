Apple Watch a AirPods jsou prodávanější než Mac a iPad

Během včerejšího oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí se Apple pochlubil mimo jiné tím, jak rostou jeho jednotlivé segmenty a vyplynulo tak najevo to, co mnozí předpokládali. AirPods a Apple Watch jsou zkrátka extrémním hitem a i když jejich cena není zdaleka tak vysoká jako v případě dražších iPadů nebo Maců, dokázal Apple největší příjmy z prodeje fyzických produktů generovat právě na kategorii takzvaných Weareables, které zahrnují chytré doplňky a příslušenství. Právě do této kategorie spadají a také jí dominují Apple Watch a sluchátka AirPods.

Apple dokázal během uplynulých tří měsíců prvního čtvrtletí letošního roku generovat v dané kategorii tržby na úrovni 6,28 miliardy dolarů. Co se produktů týká, větší tržby dokázal přinést již jen iPhone, který získal tržby 28,9 miliardy amerických dolarů. Prodeje iPadů i Maců jsou pak se svými 4,4 miliardami, respektive 5,4 miliardami dolarů u Maců až za kategorií chytrých doplňků. Do té sice patří také HomePod a další příslušenství, ovšem zdaleka nejvíce jí kralují Apple Watch a AirPods. Apple se pochlubil také tím, že Apple Watch neustále lákají nové zákazníky, kteří nikdy, žádné hodinky od Applu nevlastnili. Celých 75 % zakazníků, kteří si Apple Watch koupili během Q1 2020 podle průzkumů Applu nikdy předtím žádné jiné Apple Watch nevlastnilo.

Apple dokázal i přes poměrně těžké období, které provázela pandemie koronaviru, zvýšit své čtvrtletní tržby v oblasti nositelné elektroniky a chytrých doplňků meziročně z 5,1 miliardy dolarů na 6,3 miliardy amerických dolarů. Nárůst přes miliardu dolarů v této sekci pro Apple znamená nejen nový rekord, ale také mezinárodně úspěšné přijetí jednotlivých produktů mezi uživatele.