Šéf Applu si rýpl do konkurence, iPhone SE 2 za 13 tisíc je prý rychlejší než nejrychlejší Androidy

Nedávno představený iPhone SE 2. generace vzbuzuje pozornost, kde se jen dá. Jedná se totiž o svým způsobem kontroverzní telefon, který je sice částečně poskládán z roky starých komponentů, avšak díky čipsetu z iPhonů 11 nabízí vynikající výkon v kombinaci s dlouhou softwarovou podporou a samozřejmě tedy i skvělou rychlost. A to dokonce takovou, že podle šéfa Applu díky ní překonává nejrychlejší Androidy, které jsou zpravidla těmi nejdražšími.

Na téma iPhone SE 2 zabrousil Tim Cook dnes v noci při hovoru s investory, který se uskutečnil po oznámení finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí. Dle jeho slov se jedná o vynikající telefon, kterému se již nyní podařilo přilákat do řad Applu slušný počet bývalých androiďáků, přičemž jejich počet podle Cooka ještě poroste. “Je dostupný celosvětově, ale očekávám, že nejlépe si povede tam, kde mají obyvatelé střední příjmy. Věřím, že mnozí lidí právě kvůli němu přejdou na iOS. Je to totiž neuvěřitelný stroj. V dostupném balíčku je motor našich nejlepších telefonů, díky tomu je (SE 2. generace – pozn. red.) rychlejší než nejrychlejší telefony s Androidem,” řekl doslova Cook.

Tim dostal následně otázku týkající se budoucího vývoje cen iPhonů – konkrétně toho, zda je levný iPhone SE 2. generace předzvěstí úpravy cenové struktury u nabízených iPhonů, jelikož ty byly a i jsou minimálně v případě prémiové řady opravdu drahé. Na tuto otázku odpověděl šéf Applu šalamounsky: “Vždy jsme se snažili dodávat co nejlepší produkty za dobré ceny. Tato naše základní strategie se vůbec nemění ani nyní. V minulosti jsme měli v nabídce levný iPhone SE a jsem moc rád, že nyní jej máme v nové formě zpět. Z něj bych však nezkoušel vyčíst nic jiného než jen to, že chceme dát lidem to nejlepší, co jen můžeme a umíme.”

Přestože Tim jakékoliv změny v cenové politice Appli nepotvrdil, včera uniklé ceny iPhonů 12 naznačují, že se zřejmě přeci jen rozhodl držet svým způsobem při zemi. Ani jeden ze čtveřice chystaných telefonů na podzim totiž svou cenou nikterak nevybočuje ze standardu, přestože se má jednat o velký mezigenerační skok a tudíž by zvýšení ceny nepřekvapilo. Na druhou stranu nelze samozřejmě vyloučit ani to, že letošní zachování přijatelných cen je jen jakousi náplastí na pandemii koronaviru, která bude pro mnoho uživatelů v souvislosti s koupí nového telefonu velmi limitující. Jakmile však její následky vyšumí, může Apple začít vesele zdražovat.