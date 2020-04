Recenze iPhone SE 2. generace: Jedním slovem vynikající

Recenze nových iPhonů vám přinášíme v posledních letech zpravidla na podzim, jelikož právě v tomto období je Apple vydává. Letos však udělal malou výjimku a první smartphonovou vlaštovku v podobě iPhonu SE 2. generace světu představil již 15. dubna. Ten je sice u mnoha prodejců beznadějně vyprodaný, protože je o něj díky jeho ceně a zajímavým parametrům velký zájem, nám se však přesto podařil do redakce ulovit. Jedná se konkrétně o (PRODUCT)RED variantu se 64 GB úložištěm, která začíná na 12 990 korunách. Pokud vás tedy zajímá, jaký telefon po pár desítkách hodin používání je, pohodlně se usaďte a vychutnejte si následující řádky. Recenze iPhone SE 2. generace je totiž konečně tu.

Obsah balení

Nový iPhone SE 2. generace vám dorazí ve zcela standardně vypadající bílé papírové krabičce, na jejímž víku je telefon vyobrazen displejem vzhůru. Apple se tak v tomto směru vrátil k léty prověřené klasice, které dal vale loni u iPhonů 11 a 11 Pro. Co se pak týče boků krabičky, tu jako vždy tvoří nápisy iPhone a jablíčka – tentokrát v barvě telefonu, který se v ní ukrývá. Zadní stranu pak zdobí nálepka s technickými specifikacemi zařízení a detaily výrobce. Pokud vás pak zajímá obsah balení, ten je naprosto standardní. Pod šanonem ukrývajícím jehlu na SIM, dvojici stříbrných samolepek a spoustu manuálů leží v papírovém výlisku telefon s folií nalepenou po obou jeho stranách. Pod ním pak naleznete nabíjecí metrový kabel Lightning – USB-A a 5W nabíjecí adaptér.

Design a zpracování

Jak už jsem psal před pár dny v prvních dojmech z telefonu, hodnocení designu je tentokrát dosti specifické. SE 2 totiž bezostyšně přiznává svou inspiraci v iPhonech 8 a částečně i starších a to de facto každým svým coulem. Pokud se vám tedy designově starší modely líbily, se vzhledem iPhonu SE 2. generace mít problém nebudete. Naopak pokud jste byli jejich odpůrci, holt vás novinka nepotěší.

Za sebe můžu s čistým svědomím říci, že jsem s designovou stránkou telefonu spokojen. Jasně, jedná se o léta používaný koncept, který je už pořádně okoukaný. Na druhou stranu, SE 2 není jediným iPhonem v nabídce Applu a pokud se zkrátka uživateli nelíbí či jej nechápe, pořád má možnost sáhnout po jiných variantách. Možná právě proto mi je novinka skutečně sympatická. Absolutně se nesnaží lákat všelijakými kudrlinkami, ale vsází prostě jen na rozum uživatelů, kterým buď bude dávat smysl v této formě nebo holt nebude. Mně osobně telefon s ohledem na cenu smysl rozhodně dává a dával by, i kdyby byl o píď dražší. “Osmičkový” design za archaický totiž zatím v žádném případě nepovažuji, byť rozhodně neříkám, že je moderní. Mnohem víc mi k designu sedí slovo “konzervativní”, protože přesně takový SE 2 je snad po všech směrech a právě proto myslím, že zájemců o něj nebude málo.

Červená se letos Applu skutečně povedla.

Dost ale bylo filozofických úvah o celkovém designu – tím spíš, když na telefonu přeci jen naleznete prvek, který je zatím poměrně neokoukaný. Tím je přesunutí loga Applu z horní části zad na střed, čehož jsme byli svědky poprvé u iPhonů 11 a 11 Pro. Myslím, že tento krok ze strany Applu je rozhodně fajn, jelikož mu opět pomůže sjednotit jeho modelovou řadu, na čemž už roky usilovně pracuje. Navíc bych řekl, že logo ve středu působí i modernějším dojmem. Možná je to sice jen proto, že se jedná o designový prvek, který zatím není okoukaný, ale každopádně je to fajn. Kdybych pak měl zhodnotit konkrétně odstín červené na (PRODUCT)RED modelu, z toho jsem popravdě u vytržení od chvíle, kdy jsem telefon poprvé vytáhl z krabičky. Applem zvolená červená působí na jednu stranu hravě a energicky, na druhou však rozhodně nepůsobí jako pěst na oko – tedy výstředně či nevkusně. Applu se zkrátka podařilo najít odstín, který v sobě skloubil energičnost s elegancí, díky čemuž může červená varianta zažít úspěch jak mezi mladými, tak mezi lidmi v pokročilém věku, přičemž ani jedna skupina z ní nebude mít dojem, že tato barva zkrátka není pro ní. Co se týče hliníkového šasi, odstín jeho červené se neliší od odstínu červené z iPhonů 7 či 8. Přijde mi, že oproti skleněným zádům má mírně nažloutlejší odstín, což však ve výsledku ničemu nevadí, jelikož v kombinaci s červenou zad působí rámeček opravdu hezky. Na rozdíl od zad však nezaujme ničím, jelikož jak port, tak výdechy reproduktoru či postranní tlačítka zůstaly při starém.

Kdybych pak měl hodnotit kvalitu zpracování, dal bych Applu jako již tradičně jedničku. Na telefonu byste totiž nenašli jedinou věc, která by se výrobně nepovedla či jen nebyla dotažená ke zdárnému konci. Co jiného ostatně v tomto směru také čekat. Na výrobu typově totožných telefonů je již dodavatelský řetězec Applu zvyklý roky a byl by obrovský průšvih, kdyby se najednou ukázalo, že SE 2 nedosahuje z hlediska kvalit “osmičkám” či starším telefonům. Toho si musí být dle mého velmi dobře vědom i samotný Apple, a proto bych se nedivil, kdyby své dodavatele kontroloval ještě striktněji než doposud.

Do ruky padne jako ulitý.

Jelikož jsem zvyklý spíš na menší telefony (respektive jsem doposud v běžném životě využíval jen standardní verze a nikoliv Plus nebo Max), telefon mi v ruce sedí opravdu velmi dobře. Díky svým rozměrům, které činí 138,4 x 67,3 x 7,3 mm při 148 gramech působí oproti loňským či předloňským iPhonům v ruce doslova jako pírko, což pro mě byl upřímně zprvu skoro až zvláštní zážitek. Běžně totiž využívám iPhone XS, který se sice rozměrově od SE 2. generace až tolik nevzdálil, avšak jeho 177 gramů cítíte v ruce podstatně více. Jasně, 29 gramů navíc se nezdá jako příliš velký rozdíl, ale vězte, že pocitově je XS oproti SE 2. generace opravdu výrazně těžší. Zda je to výhoda či nikoliv je nicméně už na posouzení každého jednoho uživatele, stejně jako posouzení toho, jak se mu v ruce drží lesklé sklo na zádech. Mně osobně velmi dobře, ale znám dost lidí, kteří tuto povrchovou úpravu nemusí a libují si v matné. Pokud tedy nad koupí iPhonu SE 2. generace přemýšlíte a nejste si váhou či zády jistí, určitě bych doporučil si jej nejprve někde prohlédnout naživo a pořádně si jej osahat, jestli je pro vás svým zpracováním tím pravým ořechovým.

Displej

Apple vsadil u novinky na léty prověřenou klasiku ve formě 4,7” Retina HD displeje s rozlišením 1334 x 750 při 326 ppi. Displej nabízí standardní kontrastní poměr 1400 : 1, podporu True Tone, podporu širokého barevného rozsahu P3 a maximální jas 625 nitů. Oproti “osmičce” už nenabízí podporu 3D Touch, který nahradil Haptic Touch. To z mého pohledu sice není úplně šťastné rozhodnutí, ale vzhledem k tomu, že bylo velmi pravděpodobně nezbytné jednak kvůli sjednocení iPhonů a jednak kvůli cenové úspoře při výrobě telefonu, ve výsledku bylo toto řešení asi na místě.

Přiznám se, že mě poměrně zarazilo, když jsem po představení tohoto telefonu četl v našich diskuzích poměrně velké množství negativních komentářů právě ohledně displeje. Ten se mnohým z vás nelíbil jednak kvůli rámečkům, ale také kvůli rozlišení, jemnosti a vlastně i typu. Nerad bych se následujícími řádky někoho dotknut, ale to jste vážně čekali, že telefon za 12 990 korun dostane displej s vlastnostmi OLEDu z iPhonu 11 Pro či v ideálním případě přímo OLED? Vždyť to přeci z logiky věci absolutně nejde. Možná mi teď budete oponovat tím, že to jde, protože androidí telefony to mají, proti čemuž nemůžu říci samozřejmě nic. Je ale potřeba se na celou věc dívat s patřičným odstupem, který do ní dle mého vnese úplně jiné světlo. Ano, lepší displej třeba i s vlastnostmi OLEDu by technicky do iPhonu SE 2. generace dát určitě šel. Pokud by to však Apple udělal, absolutně by pošlapal svou práci minimálně posledních tří let a doslova by plivnul uživatelům, kteří si v nich koupili iPhony s OLED displeji za 30 tisíc korun a víc do tváře. Jiná cesta než Retina HD, kterou Apple použil, tedy prostě nebyla. A ve výsledku ani nevím, proč by měla být. Tento displej je totiž nejenže dostačující, ale nebál bych se říci vynikající. Svými vlastnostmi se totiž rovná Liquid Retině HD z iPhonu XR či 11 a to v naprosto všech parametrech vyjma úhlopříčky a jí přizpůsobenému rozlišení. A má snad iPhone 11 špatný displej. To v žádném případě. Jeho displej je natolik kvalitní, že když jsem jej recenzoval loni v září, zalíbil se mi natolik, že jsem přemýšlel o přechodu na něj z OLED iPhonu. Takto kvalitní zvládá Apple displeje do svých nových iPhonů vkládat. Nářky tedy rozhodně nejsou na místě.

Na kvalitu displeje si stěžovat nebudete.

Ať už se jedná o podání barev, maximální jas, ostrost zobrazovaných objektů či pozorovací úhly na slunci, s displejem iPhonu SE 2. generace budete naprosto spokojení, ba možná nadšení. Ano, tak kvalitní černou jako OLED vám neposkytne a ano, v “živosti” barev na OLED taky určitým způsobem ztrácí. Ve výsledku se však jedná o naprosté prkotiny, nad kterými ve chvíli, kdy vedle sebe položíte telefony s LCD a OLED displeji, mávnete rukou. Tedy alespoň v případě, že nejste vyloženě geek a nepotrpíte si jen na to nejlepší z nejlepších. V takovém případě ale pro vás iPhone SE 2. generace není už od prvopočátku a v tom případě je nesmysl se do jeho hanění či vůbec přemýšlení nad ním vůbec pouštět. SE 2 je zkrátka telefon pro masy, ne pro úzkou skupinu “technologických labužníků”.

Baterie

Výdrž telefonu se stává v posledních letech čím dál ožehavějším tématem. Dá se tomu však vůbec divit? Přeci jen, nabíjet telefon několikrát denně nechce snad nikdo z nás – tím spíš, když na to člověk nemá zkrátka čas například kvůli své práci či škole. U loňských iPhonů Apple “volání lidu” vyslyšel a vložil do nich největší baterie, které kdy v telefonech použil. Díky tomu se mu tak podařilo natáhnout jejich výdrž na opravdu zajímavé hodnoty, které se staly ve výsledku jedním z hlavních lákadel nové generace iPhonů. V případě iPhonu SE 2. generace se však možná trochu překvapivě vydal opět jinou cestou a nasadil do něj baterii s kapacitou, kterou se chlubil i iPhone 8 – konkrétně 1821 mAh. Toto čísílko působí na první pohled opravdu směšně. Vždyť iPhone 11 Pro, který je jen o píď větší, nabízí 3046 mAh baterii. Při používání iPhonu SE 2 však zjistíte, že čísla jsou jedna věc a reálné využívání věc druhá a v tomto případě mnohem zajímavější a lepší.

Výdrž rozhodně potěší.

Od pátečního poledne dávám telefonu “zahulit”, co to jde a z jeho výdrže jsem opravdu nadšený. Přestože by jeden asi čekal, že baterie nedokáže telefon udržet při životě v žádném případě celý den, opak je naprostou pravdou. Přestože se považuji za opravdu aktivního uživatele smartphonu (někdy až moc), SE 2 mi naprosto bez problému vydrželo při aktivním používání spočívajícím v prohlížení internetu, sociálních sítích, mailech, pár desítkách minut her, navigaci a hovorech přes FaceTime celý den, přičemž na jeho konci mi svítilo ještě 15 % baterie. Můj den přitom začal zhruba v 7 hodin ráno a končil kolem 22 hodiny, kdy jsem telefon odložil a šel spát. Samozřejmě nemůžu říci, že jsem od 7 do 22 hodin jel celou dobu na telefonu, ale v ruce jsem jej měl opravdu často a absolvoval jsem s ním i hodinu a půl dlouhý hovor s rodinou, který probíhal přes WhatsApp. Za sebe tedy můžu říci, že SE 2. generace je naprosto pohodový daily telefon i pro náročnější uživatele. Na druhou stranu samozřejmě nemůžu potvrdit to, že vám všem vydrží bez problému stejně jako mně, jelikož se výdrž odvíjí nejen od používání, ale samozřejmě i od obrovského množství nejrůznějších nastavení a tak podobně. Osobně používám například automatický jas, který dokáže baterii solidně šetřit. V případě, že neustále “jedete” na 100 % jasu, se samozřejmě dostanete na čísla úplně jiná – horší. Nebál bych se ale říci, že méně aktivním uživatelům vydrží telefon v pohodě i dva dny.

Výkon

Srdcem nového iPhonu SE 2. generace je čipset A13 Bionic, který naleznete i v iPhonech 11 a 11 Pro. Ten doplňují 3 GB RAM paměti, což je o 1 GB méně než u “jedenáctek”. Nicméně i přesto je to naprosto dostačující množství, které Apple použil třeba u iPhonů XR. Z hlediska výkonu si tedy novinka nemůže po papírové stránce stěžovat vůbec na nic.

Nejprve se společně podívejme na tvrdá čísla vycházející z benchmarku Geekbench 5, který je ve světě zřejmě nejoblíbenějším benchmarkovým nástrojem. Mnou testovaný iPhone SE 2. generace běžící na iOS 13.4.1 v něm zaznamenal při CPU testu velmi slušné skóre 1331 bodů na jedno jádro a 3023 na více jader. Pro porovnání – iPhone XS se stejným iOS, čipsetem A12 Bionic a 4 GB RAM se dostal jen na 1109 bodů na jedno jádro a 2899 bodů na více jader. Vysoký výkon novinky tedy dokazuje i benchmark.

S ohledem na předešlé dva odstavce se asi nebudete divit tomu, že ani při běžném používání nenarazíte z hlediska výkonu na sebemenší problém. Starty všech aplikací jsou naprosto bleskové a totéž platí i při procházení prostředí telefonu. To je velmi svižné a rychlé bez jakéhokoliv náznaku záseku. Abych byl upřímný, nejnáročnějšími aplikacemi, které běžně používám na iPhonu, jsou hry. Test výkonu jsem tedy prováděl právě na nich. Na telefon jsem jich nainstaloval opravdu spoustu v čele s GTA: San Andreas, Call of Duty: Mobile, Shadowgun Legends, Limbo, Sky, Real Racing 3, Assassin’s Creed: Identity, Modern Combat 5 či Fortnite a ani v jednom případě jsem se nesetkal s loadingem delším, než by bylo zdrávo. Ba naopak hry nabíhaly skutečně rychle a běžely plynule, což je u nich naprosto stěžejní. Sportovně nicméně musím přiznat, že u některých titulů je menší displej opravdu na škodu, a přestože na telefonu běží velmi dobře, moc zábavy si s nimi neužijete. Například Call of Duty je na 4,7” displeji dle mého prakticky nehratelné – tedy minimálně v případě, že máte větší ruce. Vše je ale asi nakonec o zvyku.

Fotoaparát

Nejen displej vzbudil mezi jablíčkáře vášnivé diskuze. Spousty nářku spustil i jednoobjektivový fotoaparát na jeho zádech, který mnozí označují za přežitek a volají po fotoaparátu duálním. Nechci opět vyznít jako obhájce Applu, ale ani zde by podobné vylepšení zkrátka nedávalo smysl. Je potřeba si uvědomit jednak to, že jeho nasazení by si vyžádalo zvýšení ceny celého telefonu a to nejen kvůli ceně samotného komponentu, ale také kvůli nutnosti určitého vývoje nebo chcete-li prozkoumání proveditelnosti této vychytávky v těle iPhonu 8, což by se zkrátka Applu nevyplatilo. Jinými slovy – SE 2 měl být od začátku svým způsobem recyklát bez větších vnějších i vnitřních zásahů, které by jeho cenu šponovaly výše. Kdybychom se pak oprostili od ceny, je potřeba brát v potaz to, na koho tímto telefonem vlastně cílí. Je to cílovka, která se bez teleobjektivu či ultraširokoúhlého objektivu zkrátka obejde, takže neexistuje sebemenší důvod jej na telefon umisťovat. Chybí vám na něm? Pak nejste jeho cílovka a sáhněte po iPhonu 11 či 11 Pro. Takto prostý Apple zvolil přístup a já se s ním plně ztotožňuji. Plakat nad tím, co by kdyby totiž zkrátka cenu nemá.

Dost ale bylo dalšího vysvětlování, pojďme se raději podívat na fotoaparát pěkně zblízka. Záda telefonu nabízí klasický 12 Mpx širokoúhlý objektiv s clonovým číslem f/1,8, LED bleskem, pětinásobným digitálním zoomem, podporou portrétového nasvícení, automatickým zaostřením či optickou stabilizací obrazu. Pokud tyto specifikace porovnáme se širokoúhlým objektivem iPhonu 11 či 11 Pro, zjistíme, že se shodují – tedy minimálně papírově. Na druhou stranu, papírově se fotoaparát velmi podobá i iPhonu 8, který též nabízel 12 Mpx, clonové číslo f/1,8, optickou stabilizaci a tak dále. Na detailnější rozbory fotoaparátu si tedy budeme muset ještě chvíli počkat, jelikož se novinka zatím větší analýzy vnitřních komponentů pramenící z jejího rozebrání nedočkala.

Fotky za ideálního světla

Fotoaparát jsem se snažil otestovat v co nejrozmanitějších podmínkách s tím, že jsem jej nakonec postavil i proti iPhonu 11 – konkrétně pak jeho širokoúhlému fotoaparátu. Za sebe můžu říci, že mě fotky z iPhonu SE 2. generace focené při ideálním světle velmi mile překvapily, jelikož jsou opravdu kvalitní, plné detailů a hlavně vypadají naprosto realisticky. Nemusíte se tedy obávat například jakýchkoliv přisvětlování či jiných rádoby vylepšení, o které se softwarově snaží mnohé androidí telefony, aby jejich fotky vypadaly ještě lépe. Oproti širokoúhlému fotoaparátu iPhonu 11 mi nicméně přijde jejich kvalita mírně horší, takže myslím, že v iPhonu SE 2. generace stejný objektiv nebude. Na fototest za ideálních světelných podmínek včetně porovnávacích fotografií se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce a pod ním.

Fotky za zhoršených světelných podmínek či tmy

Co se týče fotek v noci či za zhoršeného světla, absence nočního režimu je fotkách z iPhonu SE 2. generace zkrátka znát. Snímky zachycené v tomto světle jsou sice dle mého poměrně kvalitní, ale za dokonalé je označit rozhodně nelze. Jinými slovy – pokud budete potřebovat něco za horšího světla nebo v noci vyfotit, ze většině případů budete schopni zachytit ucházející snímky. Mezi přáteli s nimi asi zabodujete, na fotosoutěž ale nejsou. Klasický šum a jiné kvalitativní defekty, které je dehonestují, na nich totiž zkrátka jsou. To samé se dá ale samozřejmě říci i o všech ostatních iPhonech a potažmo i jiných smartphonech bez podpory nočního režimu. Níže můžete vidět porovnání fotek z iPhonu SE 2 a iPhonu 11 focených za tmy. Fotky z „jedenáctky“ jsou foceny bez nočního režimu.

Portrétní režim

Portrétní režim novinky ve mně vzbudil rozporuplné pocity. Potěšilo mě, že i přesto, že portrétní fotky vznikají jen přes jeden objektiv a tedy primárně za využití softwaru, jsou opravdu kvalitní a s rozmazáváním pozadí za zaostřeným objektem nebývá zpravidla problém. Poměrně nemile mě však překvapilo, že je portrétní režim použitelný jen na osoby a nikoliv zvířata či předměty, jako tomu bylo zprvu i u iPhonů XR. V prvních dojmech z telefonu jsem psal, že tento krok se dá ze strany Applu vzhledem k cílovce telefonu, která bude fotit stejně primárně jen lidi, pochopit, ale s odstupem času si říkám, zda není toto omezení přeci jen už zbytečné. Vždyť o rozostření pozadí by se stejně staral software a tudíž myslím, že je celkem jedno, jestli by jej rozostřoval za člověkem, za psem či za kamenem. Zde se tedy s rozhodnutím Applu tak úplně neztotožňuji a pevně doufám, že se jedná jen o prvotní nedotaženost, kterou softwarově co nevidět vyřeší. Problém by to určitě nebyl a úroveň telefonu by to zase o něco pozvedlo. Jak si portrétní režim z iPhonu SE 2 vede se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce. Jsou v ní jak fotky ze zadního fotoaparátu, tak i ze předního, který portrétní režim podporuje. Ten nabízí 7Mpx, clonové číslo f/2,2.

Video

Fotoaparát iPhone SE 2. generace potěší i milovníky natáčení videa. Natáčet můžete stejně jako v případě iPhonu 8 ve 4K při 24, 30 či 60 fps, ve 1080p při 30 nebo 60 fps či ve 720p při 30 fps. Při natáčení lze záběr trojnásobně digitálně přiblížit či z něj zachytit při 4K natáčení 8MPx fotku. Video je opticky stabilizováno a nabízí samozřejmě podporu i pro zpomalené záběry při 1080p při 120 fps či 240 fps nebo pro časosběry. Osobně mě velmi potěšila i podpora QuickTake, tedy možnosti natáčet video přímo přes režim fotoaparátu pouhým přidržením prstu na spoušti. Jedná se sice o drobnost, avšak myslím, že na komfortu přidá dost.

Zatímco na tyto specifikace jsme víceméně zvyklí z iPhonu 8, na stereo nahrávání, které dokáže precizně zachytit zvuk ze záběru a poté jej dokonale promítnout do záznamu je u telefonu podobného designu novinkou. Záměrně zde zdůrazňuji “podobného designu”. iPhony 11 Pro, 11, potažmo XS a XR totiž podporu nabízí také. Jak stereo záznam zvuku na iPhonu SE 2. generace funguje si můžete poslechnout ve videu níže. Je však nutné jej poslouchat rozumně kvalitní zvukový zdroj.

Pár věcí, co dále stojí za zmínku

Nebojte se Touch ID.

Novinka nabízí i další vychytávky, které stojí za zmínku. Zatímco Bluetooth 5.0 u ní asi příliš nepřekvapí, jelikož se jím chlubí i iPhony 8, WiFi 6, která vám zajistí vysokou rychlost WiFi připojení na kompatibilní síti, by mohla. Myslím, že svou chvilku slávy si v tomto odstavci zaslouží i Touch ID, na které se možná mnozí uživatelé dívají po přechodu na Face ID přes prsty a odmítají nad SE 2. generace kvůli němu alespoň popřemýšlet. To je však obrovská škoda, a to říkám jako uživatel, který se též v posledních letech spoléhá primárně na Face ID. Touch ID je totiž stále parádní technologie s vysokou spolehlivostí, která je v mnoha situacích komfortnější než právě Face ID. Ať už se bavíme o probuzení se a snaze odemknout telefon s půlkou hlavy zabořenou v polštáři či o situacích, kdy venku odemykáme s rouškou na obličeji telefon, Touch ID vychází z těchto situací zkrátka lépe. Jasně, je u něj “navíc” pohyb palcem směrem k Home Buttonu, ale vadí to ve výsledku něčemu? Mně tedy určitě ne – tím spíš, když je rychlost čtení otisku prstu díky použití 2. generace čtecího senzoru naprosto blesková, objektivně rychlejší než sken obličeje přes Face ID. Rozhodně tím nechci říci, že by se měl Apple vrátit od Face ID zpět k Touch ID, ale spíš to, že nahlížet na tuto technologii v roce 2020 jako na archaickou a nepoužitelnou je opravdu hloupost, jelikož svou práci odvede a to stále na jedničku.

Resumé

Jasná volba pro spoustu jablíčkářů.

Dle mého názoru nejenže druhá generace iPhonu SE splnila očekávání, ale v některých ohledech jej dokonce výrazně překonala. Ať už se bavíme o svižnosti díky nejnovějšímu čipsetu, který telefonu navíc zaručuje čtyř až pětiletou softwarovou podporu, velmi kvalitní fotoaparát či design, který je stejný a přesto jiný, vše se Applu podařilo dotáhnout na úroveň, která se s ohledem na vynikající cenu zkrátka musí líbit nejednomu jablíčkáři. Znovu opakuji, že iPhone SE 2 rozhodně není pro každého a pokud jste odkojeni nejnovějšími iPhony s nejlepšími funkcemi a technologiemi, kterými v současnosti Apple disponuje, a nechcete ze svého standardu snižovat, novinka vás neosloví. Stále je tu však obrovské množství lidí, kterým bude vzhledem k jejich stylu využívání telefonu SE 2 nejenže stačit, ale naprosto vyhovovat. Ústupky, které jsou u něj oproti prémiovým modelům patrné, je totiž z míry absolutně nevyvedou. Ať už jste tedy začínající jablíčkář, léty otřískaný iMatador s chutí mít kvalitní jablíčko za přijatelnou cenu, dítko školou povinné lačnící po iPhonu či zkrátka někdo, kdo chce mít spolehlivý telefon s parádními funkcemi, ještě lepší cenou, dlouhodobou softwarovou podporou a jablíčkem na zádech, dle mého lepší model než SE 2. generace neseženete. Koupě se tedy rozhodně nebojte, zklamaní určitě nebudete.

Telefon byl po celou dobu recenze testován v krytu ClearCase od PanzerGlass. Detailní pohled na něj si můžete užít galerii níže.