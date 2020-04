První dojmy z iPhonu SE 2. generace: Bravo, Apple!

Před pár desítkami minut jsme vám na našem magazínu přinesli unboxing červené verze iPhonu SE 2. generace s tím, že jej začínáme pomalu testovat. A jelikož máme již prvotní hrátky s touto novinkou za sebou, je nejvyšší čas vylíčit vám naše první dojmy z ní. Ještě než se do jejich líčení pustím, musím vás upozornit na to, že naprostá většina z nich bude založena primárně na osobním pocitu z telefonu a nebude se opírat o tvrdá data. Ta totiž budou vyzdvihnuta v recenzi, a tudíž nemá příliš smysl se jimi ohánět i zde. Jaká tedy žhavá novinka, kterou se nebojí zahraniční recenzenti označovat za nejdůležitější produkt Applu letošního roku, v reálu je?

Marně přemýšlím, zda má vůbec smysl jakkoliv do hloubky rozebírat design telefonu. Jedná se totiž zkrátka o starou dobrou “osmičku” s mírně přepracovanými zády, na kterých se logo Applu přesunulo z horní části do středu, jako tomu je u iPhonů 11 a 11 Pro. Jedná se dle mého o pěkný detail, který vdechl i léty známému designu alespoň částečně moderního (nebo alespoň modernějšího) ducha. Kdybych pak měl zhodnotit odstín červené, do které Apple (PRODUCT)RED variantu přebarvil, ta se mi líbí skutečně velmi. Je sytá, výrazná a hravá, ale zároveň nepůsobí jakkoliv výstředně nebo dokonce nevkusně (či chcete-li “pouťově”), což je u telefonu za 13 tisíc určitě fajn. Nebál bych se dokonce říci, že ostudu s ním neudělá ani starší člověk, který na sebe nemá potřebu strhávat pozornost výstředními barvami. I v této barvě totiž působí telefon decentním dojmem. Co se pak týče přední strany telefonu, jsem upřímně rád, že pro ní Apple zvolil černou barvu, jelikož mi tak nějak k červené sedí víc než bílá, se kterou experimentoval u (PRODUCT)RED iPhonu 7 a 7 Plus.

Jelikož je telefon přesně v rozměrech iPhonu 8 či jakéhokoliv jiného iPhonu se 4,7” displejem, nikoho z vás asi nepřekvapí, že se v ruce drží opravdu dobře. Díky svým 148 gramům působí lehce a díky lesklému sklu na zádech drží v ruce jako přibitý. Ocenit musím i to, že minimálně na červené variantě alespoň po prvních desítkách minut testování téměř neulpívají otisky prstů, které jsou strašákem snad všech “skleněných” telefonů. Zda mu to vydrží však ukáží až další dny, respektive hodiny, které stráví v mé ruce.

Ve jménu svižnosti

Po prvotním spuštění a nastavení iPhonu mě mile potěšila jeho rychlost. Ne, že bych počítal s tím, že se bude novinka zasekávat či poběží pomalu, ale spíš jsem v sobě měl to, že 4,7” iPhony se zkrátka 5,8” či větším z posledních let rychlostně rovnat nemohou. Několikaminutové hrátky se staženími aplikacemi a hrami mě však vyvedly z omylu. Načítání všech z nich je totiž u novinky díky čipsetu A13 Bionic naprosto bleskové a leckdy i mému XS s čipsetem A12 Bionic udělila novinka viditelnou lekci. Svižnost je tedy to poslední, co vám bude u tohoto telefonu chybět.

Kdybych měl v krátkosti zhodnotit Retina displej, který Apple u SE 2 použil, i zde bych ve výsledku jen chválil. Jasně, jedná se o léta stejný panel, který už má naprostá většina z nás nakoukaný. Vadí to však vůbec něčemu? Dle mého ne. Displej je totiž i přes své rozlišení a jiné vlastnosti jako například nepříliš vysoký maximální jas naprosto dostačující a obsah na něm se mi sleduje skoro stejně dobře jako na OLEDu. A že jsou kolem něj širší rámečky, které by mohly být užší? Ano, mohly, ale znovu se ptám – proč? Čím déle telefon ve své ruce držím, tím víc je mi jasné, že jeho cílové skupině (kterou já nejsem) přesně takto nejenže stačí, ale řekl bych, že i její požadavky naprosto převyšuje a to i v této formě! Proč se tedy pouštět do úzkých rámečků, když by to cílová skupina ve výsledku stejně ani neocenila? Odpověď Applu na tuto otázku je z telefonu více než zřejmá.

Fotoaparát bude bavit

Aby byly mé první dojmy úplné, nemohl jsem samozřejmě vynechat rychlotest fotoaparátu, jehož kvality mě zajímaly snad nejvíce. Přiznám se, že očekávání jsem měl skutečně velká, jelikož právě fotoaparáty jsou v posledních letech jedním z klíčových prvků smartphonů a jakýkoliv přešlap u něj by tedy Apple mohl bolet. Nicméně zahraniční recenzenti byli z fotoaparátů u vytržení a já po pár stiscích spouště jakbysmet. Fotky, které dokážete na iPhone SE 2. generace zachytit, jsou opravdu překrásné a svou kvalitou cílovou skupinu telefonu naprosto nadchnou. Obstojně si vede i portrétní režim, který si sice musí vystačit jen s jedním objektivem, avšak zvládá to opravdu dobře. Trochu mě zarazilo to, že dostal od Applu podporu jen pro snímání lidí, jako tomu bylo i u iPhonu XR, avšak myslím, že zrovna cílová skupina tohoto telefonu bude právě lidi fotit z 99 %. U pár fotek se mi při focení portrétu stalo, že rozmazání pozadí nebylo úplně stoprocentní, avšak nejednalo se o nic, kvůli čemu bych telefon odsoudil. Je však potřeba přiznat, že fotky jsem dělal za pěkného počasí a tudíž i ideálního světla, což je jedním z předpokladů kvalitního snímku. Na fototesty za horších světelných podmínek si tak budete muset počkat až do recenze.

Baví po všech směrech

Nikdy bych si po letech na “bezrámečcích” nepomyslel, že mě bude rámečkový iPhone podobným iPhonu 6 bavit. Po pár desítkách minut musím nicméně sportovně přiznat, že tomu tak opravdu je. SE 2 se mi totiž zatím jeví jako super telefon, který bych si dokázal snad i představit ve své kapse. Jasně, Face ID a podobné legrácky by mi asi chyběly. Na druhou stranu, být Applem nepolíbený uživatel či člověk, který si nelibuje v technologiích, ale Apple je mu sympatický, skákal bych z SE 2 nejspíš do stropu. Bravo, Apple! Tohle se ti vážně povedlo.