Unboxing iPhonu SE 2. generace v podání LsA

Kalendář dnes ukazuje 24. duben, což znamená jediné – první z letošních jablíčkářských Dnů D je tady. Právě na pátek 24. dubna si totiž Apple naplánoval spuštění prodejů dlouho očekávaného iPhonu SE 2. generace, který minulý týden – konkrétně 15. dubna – skrze tiskovou zprávu světu představil. Přestože nejsou skladové zásoby novinky u tuzemských prodejců nikterak vysoké, do redakce se nám přeci jen jeden kousek ulovit podařil, díky čemuž si na něj budeme moci v následujících hodinách a dnech vytvořit patřičný názor. Ještě než se však do jeho hodnocení pustíme, čeká nás jedna z nejpříjemnějších věcí vůbec a to sice jeho rozbalení. Pokud jste příznivci unboxingů i vy, rádi vás na ten náš přizveme.

Krabička iPhonu SE 2. generace se vrací svým designem ke klasice ve formě bílých stěn a telefonu vyobrazeného s displejem vzhůru. Jedná se tedy o vzhled, který Apple na krabičkách přestal používat teprve loni u iPhonů 11 a 11 Pro. Kdybych pak měl krabičku zhodnotit z hlediska váhy, upřímně mě překvapila svou váhou, která je pocitově velmi nízká. To však není vzhledem k faktu, že telefon v krabičce váží pouze 148 gramů, vůbec nic překvapivého. Co se pak týče rozměrů krabičky, ty jsou velmi podobné rozměrům krabiček od 5,8” iPhonů, a shodné s krabičkami 4,7” iPhonů 6, 6s, 7 a 8. Nejedná se tedy v žádném případě o žádné giganty.

Po odklopení horního víka, které má po bocích nápisy iPhone a jablíčka v barvě telefonu uvnitř se před vámi jako již tradičně objeví šanon s manuály a nálepkami, přičemž v případě (PRODUCT)RED varianty, kterou mám k dispozici, v něm naleznete i informace ohledně nadačního fondu (PRODUCT)RED. Abych byl upřímný, trochu mě zklamala barva nálepek. Ty jsou totiž ve standardní stříbrno-šedé, což mi přijde vzhledem k tomu, že se Apple již dávno nebojí nálepky u svých produktů přebarvovat podle jejich odstínu, trochu škoda. Na červená jablíčka si však holt musím nechat i protentokrát zajít chuť. Ničemu to ale samozřejmě nevadí, jelikož kvůli nálepkám si iPhony nekupujeme.

Pod šanonem je v klasickém papírovém výlisu umístěn samotný telefon s nalepenou ochrannou fólií jak na přední straně, tak i na zádech. Fólie jako již tradičně u spodku telefonu vyčnívá, díky čemuž jej můžete velmi jednoduše vyjmout a tím se dostat ke zbylému příslušenství ve formě metrového Ligttning – USB-A kabelu, 5W USB-A nabíjecího adaptéru a sluchátek EarPods s koncovkou Lightning. Další příslušenství byste v balení hledali marně, což je však u Applu zcela běžné.