Příchod nového Apple reproduktoru je na spadnutí! Z iOS 17.5 unikla jeho párovací animace

V předešlých týdnech jsme vás na našem magazínu hned několikrát informovali o tom, že se podle všeho kvapem blíží představení nového Apple reproduktoru. Ten bude prodáván pod značkou Beats coby nástupce legendárního modelu Pill, který před pár lety poměrně překvapivě zmizel z nabídky. Do té se však nyní opět vrátí díky svému oživení aktuálním hardwarem. Kdy přesně jej Apple, respektive Beats, který pod Apple již roky spadá, představí sice zatím není jasné, zřejmě se však dočkáme co nevidět. Včera vydaná RC beta iOS 17.5 totiž přináší párovací animaci tohoto reproduktoru, takže je jasné, že je opravdu za dveřmi.

iOS 17.5 adds support for an upcoming Beats Pill! pic.twitter.com/cm8s2ClLe6 — Aaron (@aaronp613) May 7, 2024

Co přesně nový Beats Pill z hlediska technických specifikací přinese můžeme zatím jen hádat. Nedávno představená dvojice sluchátek Beats však zaujala mimo jiné extrémně dlouhou výdrží baterie, takže by nebylo absolutně překvapivé, kdyby se Apple vydal u Beats Pill stejnou cestou. Samozřejmostí je pak přijetí USB-C portu, nasazení některého z nejnovějších Bluetooth standardů, kvalitní zvuk či určitá forma voděodolnosti. Zkrátka a dobře, je rozhodně na co se těšit.