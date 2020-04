Unikla cena všech chystaných iPhonů 12

Do představení iPhonů 12 sice zbývá ještě více než čtvrt roku, už nyní o nich nicméně víme tak obrovské množství informací, že nás na podzim zřejmě již nic moc nepřekvapí. K těmto informacím se před malou chvílí přidala i cena, kterou se podařilo zjistit leakerovi Jonu Prosserovi od svých velmi přesných zdrojů. Že je dnešní únik velmi pravděpodobně trefou do černého potvrzuje podle leakera mimo jiné i to, že mu informaci předal stejný zdroj, který jej informoval o iPhonech SE 2. generace. U těch se přitom trefil v informacích naprosto 100%.

Ceny nových iPhonů vás svým způsobem potěší. Prémiové verze totiž zřejmě v základu nepodrazí a ani levnější modely na tom nebudou z hlediska ceny zle. Nejlevnějším iPhonem 12 by měl být 5,4” model s OLED displejem a duálním fotoaparátem, který by měl začínat v USA na 649 dolarech, což je nyní cena iPhonu XR se 128 GB úložištěm. Pokud bychom měli pode tohoto vzorce vyvodit cenu v českých korunách, dostali bychom se na 19 490 korun, což není vůbec špatná cena. V případě druhého “levnějšího” iPhonu 12 se 6,1” OLED displejem a duálním fotoaparátem hovoří Prosserovy zdroje o 749 dolarech, což je cena, na které nyní v USA začíná iPhone 11 se 128 GB úložištěm. Pokud použijeme úplně stejný vzorec převodu jako v předešlém případě, dostaneme se v přepočtu na české koruny na částku 22 490 korun, což je opět poměrně příznivá cena, vezmeme-li v potaz letošní novinky ve formě zcela nového designu či podpory 5G sítí.

Pokud se pak podíváme na iPhony 12 Pro a 12 Pro Max, v obou případech se dočkáme na trojité fotoaparáty s LiDAR skenery či podporou 5G. První model se má dočkat 6,1” OLED displeje, druhý pak dokonce 6,7” OLED displeje. Cena menšího má startovat na 999 dolarech, u většího pak za základ zaplatíme podle zdrojů 1099 dolarů. Jedná se tedy o na chlup stejné částky, které si Apple účtoval i loni a předloni. Vzhledem k tomu se tak dá očekávat, že menší iPhone začne na 29 990 korunách a za větší zaplatíme v základu 32 990 korun. Je sice pravdou, že česká koruna vůči dolaru kvůli koronavirové pandemii značně oslabila, avšak když se toto oslabení nepromítlo ani do ceny iPhonu SE 2. generace, nelze jej úplně očekávat ani v případě ceny iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max.