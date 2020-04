Jak fotí iPhone SE 2. generace ve srovnání s iPhonem 11 a XR

Nový iPhone SE 2. generace je již pěkných pár dní na pultech obchodů, což znamená pro jablíčkáře jediné – začínají se objevovat první zajímavé srovnávací testy, které mají za cíl odhalit jeho přednosti nebo naopak slabiny v porovnání s jinými iPhony, popřípadě s telefony konkurenčními. O jeden velmi zajímavý test se před pár dny postaral i youtuber s přezdívkou Mrwhosetheboss, který se zaměřil primárně na kvality fotoaparátu. Novinku postavil konkrétně proti loňskému iPhonu 11 a předloňskému iPhonu XR, aby zjistil, jaký telefon fotí lépe. Jak tedy novinka dopadla?

Až do včerejšího odpoledne nebylo příliš jasné, jaký modul fotoaparátu vlastně Apple do iPhonu SE 2. generace použil. Spekulovalo se totiž jak nad použitím modulu z iPhonu 8, tak z iPhonu 11, přičemž po rozebrání telefonu se nyní zdá, že správně byla první varianta. Modul z iPhonu SE 2 se totiž nápadně podobá právě iPhonu 8, byť drobné designové odlišnosti na něm přeci jen patrné jsou. Nicméně i kdyby Apple skutečně použil zhruba tři roky starý modul, majitele iPhonů SE 2 to díky výrazným softwarovým vylepšením, které fotky díky AI dostávají, není jeho stáří absolutně poznat. Ostatně, posuďte sami.

Jak můžete na videu výše sami vidět, fotoaparát dosahuje zřejmě i díky podpoře Smart HDR vynikajících výsledků téměř srovnatelných s iPhonem 11 – tedy minimálně při dobrém světle. Za zhoršených světelných podmínek jde kvalita snímků z iPhonu SE 2 dolů, což se však vzhledem k velikosti jeho objektivu v porovnání s 11 a XR dá očekávat. Obecně lze nicméně říci, že si novinka vede velmi dobře, o čemž se ostatně můžete přesvědčit i v naší galerii níže, kde jsme jí porovnali s iPhonem 11. Pokud tedy hledáte kvalitní telefon s opravdu dobrým fotoaparátem, za který nezaplatíte příliš mnoho peněz, je určitě iPhone SE 2 jednou z nejzajímavějších voleb dnešní doby.