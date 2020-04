Portrétový režim v iPhonu SE se spoléhá výhradně na software

Už na první pohled lze vidět, že nový iPhone SE je svým designem, tvarem a celkovým vzhledem velmi podobný iPhonu 8. Apple v tomto případě udělal z pět let starého telefonu opět prodejní hit, stejně jako to bylo v případě původního iPhonu SE, který vycházel z designu iPhonu 5S. Zatímco na první pohled se iPhone SE (2020) velmi podobá iPhonu 8, tak v hardwarových komponentech už to tak jednoznačné není. Stačí zmínit například využití procesoru A13 Bionic, či 3 GB operační paměti RAM.

Před pár dny jsme se navíc dočkali rozebrání celého iPhonu SE od společnosti iFixit. Díky tomu bylo jen potvrzeno, že nový iPhone SE sdílí spoustu komponentů s iPhonem 8. V tomto případě lze ale pozorovat zajímavý fakt – i z naprosto totožných hardwarových součástek lze postupem času vytěžit více. než kdysi. Vše, co je k tomu potřeba, je výkonný procesor a strojové učení. Tohle lze pozorovat především u fotoaparátu iPhonu SE, který je opět, velmi podobný iPhonu 8. I přesto je ale o třídu lepší, a to především díky extra výkonnému procesoru A13 Bionic. Nasvědčuje tomu blogový příspěvek aplikace Halide. Podle něj je iPhone SE (2020) vůbec prvním iPhonem, který pro vytvoření portrétových fotografií využívá pouze strojové učení. Údajně se tato funkce jmenuje „Single Image Monocular Depth Estimation“, což jednoduše znamená, že iPhone zvládá s pomocí jen jediného objektivu vytvářet portrét i z klasické 2D fotografie.

Ještě před tím, než se vrhnete do komentářů psát o tom, že jedinou čočkou disponuje také například iPhone XR, jenž také zvládá fotit portrétové fotografie, tak vás zarazím. V tomto případě využívá senzor fotoaparátu tzv. „focus pixels“, díky kterým dokáže rozpoznat popředí od pozadí fotografie, a tak jej také rozmazat. iPhone SE (2020) těchto focus pixelů nevyužívá (kvůli horšímu senzoru) a pro rozmazání pozadí využívá pouze strojové učen a výše zmíněnou technologii. To jenom potvrzuje extra vysoký výkon čipu A13 Bionic, který je kromě iPhonu SE (2020) umístěn také v iPhonech 11 a 11 Pro (Max). Jak jste s portrétovými fotografiemi na iPhonu SE spokojeni vy? Dejte nám to vědět v anketě a v komentářích se klidně podělte o vaše fotografie.