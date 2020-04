iPhone SE: Jen Apple může udělat z pět let starého telefonu opět prodejní hit!

Hned po uvedení iPhone SE 2. generace jsem napsal článek o tom, jak geniální tah to ze strany Applu byl. Součástí článku byla mimo jiné anketa, ve které více než 4200 hlasujících uvedlo, že více než 3/4 z nich uvažují o koupi tohoto telefonu buď pro sebe nebo pro své blízké. Jsou to sice jen malé statistiky, i když zahrnují stále 4x více respondentů než předvolební průzkumy, ale i na nich je vidět, že mají lidé o novinku z dílny Applu zájem. V komentářích pod recenzí tohoto telefonu vyslovil jeden z našich čtenářů s přezdívkou Mirek77 zajímavou myšlenku. „Co mě na tomto telefonu (bez ironie) opravdu fascinuje, že je schopen Apple z telefonu, který se prodával před x lety udělat opět prodejní hit. Ja vím, střeva jsou samozřejmě lepší. Tohle by žádný jiný výrobce na světe nedokazal. Klobouk dolů,“ uvedl čtenář ve svém komentáři a my musíme souhlasit.

Mirek psal svůj komentář ještě před tím, než se dnes ukázalo, že i většina těch „střev“ je stejná jako u iPhone 8 a můžete je dle odborníků z iFixit libovolně vyměnit. Problém je pouze s Touch ID, baterií a pochopitelně čipem. Apple tak skutečně dokázal použít součástky z telefonu, který je pět let starý, vyměnit u něj procesor a začít jej prodávat v takové míře, že již po pár hodinách od spuštění předobjednávek se dodací lhůta posunula o celé týdny. Je jasné, že se jedná o telefon, který budeme kupovat našim mámám, dětem nebo zkrátka těm, kteří si potřebují zavolat, něco vyfotit a brouzdat po internetu. Otázka však je, zda to nejsou právě funkce, které používá drtivá většina z nás. Pokud srovnáme iPhone 11 Pro a iPhone SE 2. generace, je jen velmi málo věcí, kterými se z pohledu obyčejného uživatele tyto telefony navzájem odlišují.

Samozřejmě je rozdíl ve fotoaparátu a displeji, ovšem bezdrátové nabíjení si užijeme u obou modelů, rychlost je u drtivé většiny aplikací u obou modelů stejná a napsat mail, zavolat si a zahrát hru dokážete jak z iPhone SE, tak z iPhone 11 Pro. Nechci, aby to vyznělo, že oba telefony lze vlastně pokládat za totožné, ovšem těch rozdílů je pro drtivou většinu uživatelů skutečně poměrně málo. Otázkou tak zůstává spíše to, zda se vyplatí kupovat iPhone 11 Pro, když drtivou většinu funkcí zvládne také SE. Zdaleka ne každý je připraven dát za telefon 35 tisíc korun a v současné situaci bude těch lidí spíše ubývat než přibývat. Apple dokázal lidem za 13 tisíc nabídnout plnohodnotný telefon, který nijak nevyčnívá z řady ostatních, a to ani směrem nahoru a ani směrem dolů. Jeden zásadní rozdíl oproti ostatním však má a tím je ekosystém.

Pokud koupíte mámě nebo dětem iPhone SE, automaticky si s nimi můžete posílat iMessage, sdílet polohu, volat přes FaceTime, nakupovat aplikace pro celou rodinu nebo využívat rodinné sdílení předplacených služeb a tak dále. To je to hlavní, co Apple nyní nabízí. Nejde o samotný telefon, jde především o to, jak zapadne do vašeho rodinného života. Pokud bychom si všechny tyto věci odmysleli a bavili se o tom, že si máte zkrátka koupit obyčejný telefon, který nemá ekosystém Applu a iOS, pak byste neměli důvod po něm sáhnout a na trhu byste najednou našli desítky přístrojů, které nabízí v podstatě to stejné nebo u řady z nich i daleko víc, co se parametrů týká.

Jen Apple vám však v současné době dá vše výše uvedené a dokáže to zabalit do krásného těla a ruku na srdce, i to nakousnuté jablíčko na zadní straně telefonu je prostě cool a prodává. Jen Apple tedy dokáže vzít doslova pět let starý telefon a udělat z něj opět prodejní hit. V tomto případě navíc použil nový procesor, který je díky objemu objednávek poměrně levný na koupi, a komponenty, které jsou díky stáří také levné. Zisk bude tedy jak má Apple ve zvyku opět perfektní a akcionáři si mohou i v této těžké době mnout ruce.