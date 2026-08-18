Apple omylem prozradil AirPods 5. Nová generace dorazí ve dvou verzích

Apple podle všeho připravuje novou generaci svých klasických bezdrátových sluchátek AirPods. V nejnovější aktualizaci macOS Tahoe 26.7 se totiž objevily odkazy na dosud nepředstavené AirPods 5 a co víc, nejde jen o jeden model.
V kódu systému se totiž nachází označení B868M a B868E, což prakticky 100% potvrzuje, že nová generace základních AirPods dorazí ve dvou verzích – tedy ve verzi s aktivním potlačením okolního hluku a bez něj. Ostatně, ve stejném složení dorazila i nynější čtvrtá generace AirPods, přičemž tyto modely navíc dokonce i používají velmi podobná označení B768M a B768E. Apple by tak mohl pokračovat ve stejné strategii jako u současné generace, kdy zákazník by měl na výběr klasickou variantu a dražší verzi s ANC.
Podle dostupných informací by nová generace mohla dostat aktualizovaný čip H3, který by měl přinést například lepší kvalitu zvuku a nižší latenci. O dalších funkcích zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní informace. Zajímavé je především to, že se AirPods 5 objevily přímo v macOS. Nejde tedy pouze o spekulaci založenou na tvrzení leakera, ale o stopu přímo v softwaru Applu. To samozřejmě ještě neznamená, že se sluchátka objeví na trhu už za pár týdnů, jejich vývoj je ale podle všeho dostatečně daleko na to, aby se s nimi počítalo. Datum představení zatím Apple neprozradil.