Apple omylem vypustil tajné video. AirPods s kamerami se ukázaly přímo v macOS

O AirPods s kamerami se v posledních měsících mluví stále častěji, ale až dosud jsme si museli vystačit s úniky a spekulacemi. Nyní se však situace zásadně mění. Apple totiž v nové verzi macOS Tahoe 26.7 ukryl video, které vůbec poprvé ukazuje kamerové AirPods přímo v akci. A pokud je video skutečně tím, čím se zdá být, Apple už má jejich vývoj evidentně velmi daleko.
Krátká ukázka byla objevena přímo v kódu včera vydané Release Candidate verzi macOS Tahoe 26.7, přičemž na videu je vidět člověk, který před kameru umístěnou na AirPodech zvedne knihu. Systém následně prostřednictvím Visual Intelligence rozpozná, co má uživatel před sebou, a nabídne možnost uložit si informace pro pozdější použití. A právě to je na celém objevu nejzajímavější. Kamery v AirPodech totiž podle všeho nebudou sloužit k pořizování klasických fotografií. Apple je má využít jako oči pro Visual Intelligence. Sluchátka tak budou schopna vnímat okolí svého uživatele a předávat získané informace umělé inteligenci.
V praxi si lze představit například situaci, kdy se podíváte na nějaký produkt, budovu, knihu nebo jiný předmět a jednoduše se zeptáte Siri, co přesně vidíte. AirPods by díky kamerám mohly obraz zachytit a následně jej analyzovat. Právě propojení kamer s Visual Intelligence je podle nalezeného videa jednou z hlavních funkcí připravovaného produktu.
Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.
This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu
— Aaron (@aaronp613) August 18, 2026
Jak můžete na videu výše vidět, sluchátka se zdají být vcelku podobná prvním dvěma generacím AirPods. Mají totiž relativně tlustou dlouhou „nožku“, která prakticky 100% skrývá kamerový hardware. Trochu jinak pak vypadá i napojení „nožky“ na „hlavu“ sluchátka – tedy alespoň při srovnání s nynějšími AirPods 4 či Pro 3.
Apple myslí i na to, když kameru zakryjete
Apple přitom v objeveném videu řeší i poměrně zajímavý detail. Pokud budou AirPods zakryté například vlasy, uživatel dostane upozornění, že pro co nejpřesnější informace o okolí je potřeba zajistit, aby kamery nic nezakrývalo. To poměrně jasně ukazuje, že kamera nebude jen nějakou experimentální funkcí, ale má být důležitou součástí fungování celého systému. Kamerové AirPods mají být podle dostupných informací označovány kódovým názvem B790. A právě tady začíná být celá věc ještě zajímavější.
Bloomberg už dříve informoval o tom, že Apple pracuje na AirPodech s kamerami a že jejich uvedení by mohlo přijít velmi brzy. Nyní se navíc v macOS Tahoe 26.7 objevují přímé odkazy na tento produkt. A právě s ohledem na tuto skutečnost není vyloučeno, že Apple nové AirPods představí už v září. Pokud by se tak skutečně stalo, mohli bychom je vidět na stejné keynote jako iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a první skládací iPhone Ultra.
Ještě nedávno přitom nebylo vůbec jisté, zda se kamerové AirPods objeví letos. Předchozí úniky hovořily o různých termínech a část spekulací dokonce naznačovala, že se jejich vydání může posunout až na rok 2027. Objevení demonstračního videa přímo v macOS Tahoe 26.7 ale naznačuje, že minimálně jedna verze tohoto produktu už je dostatečně rozpracovaná na to, aby ji Apple připravoval na uvedení. Nechme se tedy překvapit, co vše Apple za pár týdnů na Keynote vytáhne z rukávu. Pokud ale mezi tyto produkty budou patřit i AirPods s kamerami, půjde bezesporu o zajímavou záležitost.
Teda to je docela slendrian, delat stale takove omyly. Takovy korporat by snad mel mit pred takovymi opakovanymi omyly zavedene odpovidajici procesy 🤔🤔🤔