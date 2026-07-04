iOS 27 prozradila další chystanou novinku Applu. Ve hře jsou AirPods Ultra i chytré brýle

Vypadá to, že Apple má v rukávu další produkt, o kterém se zatím oficiálně nemluví. Druhá vývojářská beta iOS 27 totiž podle vývojáře Sama Henriho Golda obsahuje zmínky o záhadném zařízení s kódovým označením B790, které má umět pracovat se „dvěma obrazy z kamer po stranách hlavy uživatele“. A přesně tahle formulace okamžitě rozjela spekulace o tom, zda Apple nechystá chytré brýle, nebo ještě pravděpodobněji nové AirPods vybavené kamerami.
Podle MacRumors by totiž mohlo jít spíše o takzvané AirPods Ultra než o Apple Glasses. Důvod je poměrně jednoduchý. AirPods Pro 3 měly nést kódové označení B788, zatímco chytré brýle Applu jsou podle dřívějších informací Bloombergu vedeny pod označením N50. Kód B790 tak mnohem více sedí právě na sluchátka než na brýle.
AirPods s kamerami? Zní to zvláštně, ale smysl to dává
Na první dobrou mohou znít AirPods s kamerami jako jeden z těch nápadů, u kterých si člověk říká, zda už to Apple trochu nepřehání. Jenže v kombinaci s Visual Intelligence začíná celá věc dávat smysl. Právě tato funkce by totiž mohla být jedním z hlavních taháků podobného produktu. Uživatel by se například podíval na rostlinu, budovu, text nebo jiný objekt a Siri by mu na základě obrazu z kamer dokázala říct, na co se dívá, případně s tím dál pracovat.
Visual Intelligence už Apple nabízí na iPhonu 15 Pro a novějších modelech, přičemž v iOS 27 je tato funkce dostupná i přes novou Siri sekci přímo v aplikaci Fotoaparát. Kód nalezený v betě pak údajně popisuje, jak by Visual Intelligence měla fungovat právě na neznámém nositelném zařízení. Zmiňovány jsou například památky, texty nebo známé objekty, přičemž jako příklady se v kódu objevuje Eiffelova věž či hrnek na kávu.
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Premiéra nejdřív v roce 2027
Samotný kód toho sice neprozrazuje mnoho, ale zapadá do stále sílících spekulací, že Apple pracuje na nové generaci nositelné elektroniky s kamerami. Kromě AirPods Ultra se dlouhodobě mluví také o chytrých brýlích, které by mohly být přímější odpovědí na produkty typu Ray-Ban Meta. Podle posledních informací Bloombergu jsou přitom jak AirPods Ultra, tak chytré brýle aktuálně plánovány až na konec roku 2027.
Je však potřeba dodat, že samotná přítomnost kódu v betě ještě automaticky neznamená, že se produkt skutečně dostane na trh. Apple běžně testuje řadu zařízení a funkcí, které se nakonec mohou opozdit, výrazně změnit nebo úplně skončit u ledu. V tomto případě ale nejde o náhodnou drobnost. Zmínka o zařízení pracujícím s kamerami po stranách hlavy je natolik konkrétní, že minimálně potvrzuje, že Apple s podobným konceptem aktivně experimentuje.
Pokud se tedy spekulace potvrdí, mohou být AirPods Ultra jedním z nejzvláštnějších, ale zároveň nejzajímavějších Apple produktů posledních let. Z obyčejných sluchátek by se totiž mohla stát jakási brána k okolnímu světu, která nebude jen přehrávat hudbu nebo tlumit hluk, ale také vidět to, co vidí uživatel. A právě to může být pro Apple další velký krok směrem k chytré nositelné elektronice.