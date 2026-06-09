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AirPods dostanou s iOS 27 vlastní ekvalizér a nejen to

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Apple oficiálně oznámil, že sluchátka AirPods brzy obdrží novou funkci vlastního ekvalizéru (Custom EQ). Uživatelé tak získají mnohem širší možnosti, jak si poslech hudby a celkový zvukový výstup plně přizpůsobit.

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Konec omezení na pevné zvukové profily

Tato nová novinka přichází jako součást odhalení další generace jablečných operačních systémů. Vlastní ekvalizér umožní posluchačům manuálně upravovat zvukový výstup přesně podle jejich osobních preferencí. Apple tak překračuje hranice dosavadních pevných zvukových profilů, které sluchátka AirPods nabízela v minulosti.

V rámci Custom EQ bude možné upravovat vyvážení různých zvukových frekvencí, a to konkrétně basů, středů a výšek. Posluchači si tak zvuk přizpůsobí svému vlastnímu vkusu. Pokud například zesílíte basovou složku, hudba bude působit mnohem údernějším dojmem. Naopak vytažení výšek dodá větší čistotu a jasnost zpívaným vokálům i jednotlivým hudebním nástrojům.

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Další vrstva pokročilého ladění

AirPods už v současnosti disponují celou řadou chytrých zvukových technologií. Podporují funkce, jako je adaptivní zvuk, personalizovaný prostorový zvuk nebo detekce probíhající konverzace. Nově představený vlastní ekvalizér tyto technologie doplňuje a přidává nad ně další užitečnou vrstvu detailního ladění. Jelikož na něco podobného čekám roky, jsem nadšený. Snad to bude stát za to.

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iOS 27

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